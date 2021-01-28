Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html
В Москве мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома
В Москве мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома
Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:40
2021-01-28T11:40
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января на крыльце детского дома на улице Тимирязевской малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение."В ходе проверки, проведение которой поручено Коптевской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего", - уточняет прокуратура.При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.Результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по факту оставления малолетнего в опасности, поставлены прокуратурой на контроль.
https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html
https://ria.ru/20201018/mladenets-1580347563.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома

11:40 28.01.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января на крыльце детского дома на улице Тимирязевской малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября 2020, 09:47
В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке
По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Коптевской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего", - уточняет прокуратура.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по факту оставления малолетнего в опасности, поставлены прокуратурой на контроль.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября 2020, 12:41
В Петербурге нашли брошенного в подъезде младенца
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Эксперты дали советы начинающим инвесторам
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
Лента новостейМолния