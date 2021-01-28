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В Москве мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома
В Москве мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома
Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:40
2021-01-28T11:40
2021-01-28T11:40
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января на крыльце детского дома на улице Тимирязевской малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение."В ходе проверки, проведение которой поручено Коптевской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего", - уточняет прокуратура.При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.Результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по факту оставления малолетнего в опасности, поставлены прокуратурой на контроль.
https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве
, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января на крыльце детского дома на улице Тимирязевской малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Коптевской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего", - уточняет прокуратура.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по факту оставления малолетнего в опасности, поставлены прокуратурой на контроль.