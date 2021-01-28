https://ria.ru/20210128/reanimobil-1594890909.html
В Москве биохимию крови можно будет сделать прямо в реанимобилях
В Москве биохимию крови можно будет сделать прямо в реанимобилях
Реанимационные бригады скорой помощи в Москве оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T07:55
2021-01-28T07:55
2021-01-28T07:55
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Реанимационные бригады скорой помощи в Москве оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.Она добавила, что планируется также объединить все приборы в единую информационную систему, чтобы в случае нестандартной клинической ситуации подключать к интерпретации данных второго эксперта.Подчеркивается, что с помощью этих приборов можно провести биохимический анализ крови у пациентов в критическом состоянии прямо в машине.
https://ria.ru/20200424/1570521709.html
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