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В Москве биохимию крови можно будет сделать прямо в реанимобилях
В Москве биохимию крови можно будет сделать прямо в реанимобилях
Реанимационные бригады скорой помощи в Москве оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T07:55
2021-01-28T07:55
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Реанимационные бригады скорой помощи в Москве оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.Она добавила, что планируется также объединить все приборы в единую информационную систему, чтобы в случае нестандартной клинической ситуации подключать к интерпретации данных второго эксперта.Подчеркивается, что с помощью этих приборов можно провести биохимический анализ крови у пациентов в критическом состоянии прямо в машине.
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москва, общество

В Москве биохимию крови можно будет сделать прямо в реанимобилях

07:55 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Реанимационные бригады скорой помощи в Москве оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.
"Правительство Москвы закупило 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов для московской скорой помощи. Теперь реанимационные бригады смогут проводить полный комплекс необходимых экстренных диагностических мероприятий в кратчайшие сроки", - приводятся на сайте слова Раковой.
Она добавила, что планируется также объединить все приборы в единую информационную систему, чтобы в случае нестандартной клинической ситуации подключать к интерпретации данных второго эксперта.
Подчеркивается, что с помощью этих приборов можно провести биохимический анализ крови у пациентов в критическом состоянии прямо в машине.
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