https://ria.ru/20210128/reanimobil-1594890909.html

В Москве биохимию крови можно будет сделать прямо в реанимобилях

В Москве биохимию крови можно будет сделать прямо в реанимобилях

Реанимационные бригады скорой помощи в Москве оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T07:55

2021-01-28T07:55

2021-01-28T07:55

москва

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Реанимационные бригады скорой помощи в Москве оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.Она добавила, что планируется также объединить все приборы в единую информационную систему, чтобы в случае нестандартной клинической ситуации подключать к интерпретации данных второго эксперта.Подчеркивается, что с помощью этих приборов можно провести биохимический анализ крови у пациентов в критическом состоянии прямо в машине.

https://ria.ru/20200424/1570521709.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество