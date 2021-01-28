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Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения
Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обратить вспять развал режима ядерного разоружения и нераспространения. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:47
2021-01-28T18:47
россия
антониу гутерреш
договор снв-3
генеральная ассамблея оон
оон
сша
в мире
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обратить вспять развал режима ядерного разоружения и нераспространения.Генсек, выступая перед Генассамблеей ООН, перечислил ряд приоритетов организации на 2021 год.По его словам, один из приоритетов "должен заключаться в том, чтобы обратить вспять эрозию режима ядерного разоружения и нераспространения"."В минувшую пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Я призываю все государства поддержать цель этого договора", - заявил генсек.По его мнению, "все должны быть встревожены ухудшением отношений между государствами, обладающими ядерным оружием"."Я призываю их найти общий язык на обзорной конференции ДНЯО этого года", - указал он.Генсек ООН заявил, что приветствует решение США и РФ продлить договор СНВ-3 на пять лет, "что дает время для переговоров о дальнейших сокращениях".
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россия, антониу гутерреш, договор снв-3, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире

Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения

18:47 28.01.2021
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обратить вспять развал режима ядерного разоружения и нераспространения.
Генсек, выступая перед Генассамблеей ООН, перечислил ряд приоритетов организации на 2021 год.
По его словам, один из приоритетов "должен заключаться в том, чтобы обратить вспять эрозию режима ядерного разоружения и нераспространения".
"В минувшую пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Я призываю все государства поддержать цель этого договора", - заявил генсек.
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По его мнению, "все должны быть встревожены ухудшением отношений между государствами, обладающими ядерным оружием".
"Я призываю их найти общий язык на обзорной конференции ДНЯО этого года", - указал он.
Генсек ООН заявил, что приветствует решение США и РФ продлить договор СНВ-3 на пять лет, "что дает время для переговоров о дальнейших сокращениях".
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
РоссияАнтониу ГутеррешДоговор СНВ-3Генеральная Ассамблея ООНООНСШАВ мире
 
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