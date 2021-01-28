https://ria.ru/20210128/razoruzhenie-1595020203.html

Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения

Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обратить вспять развал режима ядерного разоружения и нераспространения. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:47

2021-01-28T18:47

2021-01-28T18:47

россия

антониу гутерреш

договор снв-3

генеральная ассамблея оон

оон

сша

в мире

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ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обратить вспять развал режима ядерного разоружения и нераспространения.Генсек, выступая перед Генассамблеей ООН, перечислил ряд приоритетов организации на 2021 год.По его словам, один из приоритетов "должен заключаться в том, чтобы обратить вспять эрозию режима ядерного разоружения и нераспространения"."В минувшую пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Я призываю все государства поддержать цель этого договора", - заявил генсек.По его мнению, "все должны быть встревожены ухудшением отношений между государствами, обладающими ядерным оружием"."Я призываю их найти общий язык на обзорной конференции ДНЯО этого года", - указал он.Генсек ООН заявил, что приветствует решение США и РФ продлить договор СНВ-3 на пять лет, "что дает время для переговоров о дальнейших сокращениях".

https://ria.ru/20210127/chasy-1594848915.html

россия

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россия, антониу гутерреш, договор снв-3, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире