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Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения
Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обратить вспять развал режима ядерного разоружения и нераспространения. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:47
2021-01-28T18:47
2021-01-28T18:47
россия
антониу гутерреш
договор снв-3
генеральная ассамблея оон
оон
сша
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ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обратить вспять развал режима ядерного разоружения и нераспространения.Генсек, выступая перед Генассамблеей ООН, перечислил ряд приоритетов организации на 2021 год.По его словам, один из приоритетов "должен заключаться в том, чтобы обратить вспять эрозию режима ядерного разоружения и нераспространения"."В минувшую пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Я призываю все государства поддержать цель этого договора", - заявил генсек.По его мнению, "все должны быть встревожены ухудшением отношений между государствами, обладающими ядерным оружием"."Я призываю их найти общий язык на обзорной конференции ДНЯО этого года", - указал он.Генсек ООН заявил, что приветствует решение США и РФ продлить договор СНВ-3 на пять лет, "что дает время для переговоров о дальнейших сокращениях".
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россия, антониу гутерреш, договор снв-3, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире