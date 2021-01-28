https://ria.ru/20210128/ravviny-1594997572.html
Совет раввинов Европы обеспокоен законодательными ущемлениями евреев
Совет раввинов Европы обеспокоен законодательными ущемлениями евреев
Совет раввинов Европы обеспокоен введением во многих странах новых законодательных ограничений против еврейской общины и "урезанием свободы веры", заявил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:05
2021-01-28T17:05
2021-01-28T17:05
религия и мировоззрение
европарламент
пинхас гольдшмидт
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Совет раввинов Европы обеспокоен введением во многих странах новых законодательных ограничений против еврейской общины и "урезанием свободы веры", заявил президент организации, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт."Мы с грустью наблюдаем, как все больше и больше стран находятся в процессе введения новых законодательных ограничений против еврейской общины Европы и урезания свободы веры", - сказал Гольдшмидт, выступая на виртуальной церемонии Европарламента в честь Дня памяти жертв Холокоста. Слова раввина приводит его пресс-служба.Он напомнил, что одним из первых законов, принятых нацистской Германией против евреев 21 апреля 1933 года, был запрет на кошерный убой с целью максимально усложнить жизнь евреям и заставить их эмигрировать."Тот же закон был принят снова в прошлом году в Валлонии и Фландрии (в Бельгии - ред.), возможно, не с теми же намерениями, но определенно с теми же результатами. В Исландии, Скандинавии и Финляндии продвигается законодательство, запрещающее обрезание, предлагая тюремное заключение сроком на шесть лет для еврейского родителя, который будет обрезать своего ребенка", - сказал Гольдшмидт.Он обратил внимание на то, что в советской России наказание за то же преступление составляло пять лет."Мы знаем, что не являемся основными целями этих законов, но мы определенно являемся сопутствующими жертвами. Я хотел бы спросить вас, действительно ли Европа хочет подражать и копировать воинственные светские ограничения Советского Союза против религии?" - добавил раввин.
https://ria.ru/20191128/1561692600.html
https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html
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европарламент, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Совет раввинов Европы обеспокоен введением во многих странах новых законодательных ограничений против еврейской общины и "урезанием свободы веры", заявил президент организации, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
"Мы с грустью наблюдаем, как все больше и больше стран находятся в процессе введения новых законодательных ограничений против еврейской общины Европы и урезания свободы веры", - сказал Гольдшмидт, выступая на виртуальной церемонии Европарламента в честь Дня памяти жертв Холокоста. Слова раввина приводит его пресс-служба.
Он напомнил, что одним из первых законов, принятых нацистской Германией против евреев 21 апреля 1933 года, был запрет на кошерный убой с целью максимально усложнить жизнь евреям и заставить их эмигрировать.
"Тот же закон был принят снова в прошлом году в Валлонии и Фландрии (в Бельгии - ред.), возможно, не с теми же намерениями, но определенно с теми же результатами. В Исландии, Скандинавии и Финляндии продвигается законодательство, запрещающее обрезание, предлагая тюремное заключение сроком на шесть лет для еврейского родителя, который будет обрезать своего ребенка", - сказал Гольдшмидт.
Он обратил внимание на то, что в советской России наказание за то же преступление составляло пять лет.
"Мы знаем, что не являемся основными целями этих законов, но мы определенно являемся сопутствующими жертвами. Я хотел бы спросить вас, действительно ли Европа хочет подражать и копировать воинственные светские ограничения Советского Союза против религии?" - добавил раввин.