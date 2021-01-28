https://ria.ru/20210128/rassledovanie-1594955791.html

Глава СК завел дело на судью Новосибирского областного суда

Глава СК завел дело на судью Новосибирского областного суда

Председатель Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда, бывшего председателя облсуда Риммы Шатовкиной,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:20

2021-01-28T14:20

2021-01-28T14:20

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирский областной суд

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда, бывшего председателя облсуда Риммы Шатовкиной, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает в четверг СК РФ."Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)", - говорится в сообщении.Уголовное дело принял к производству следователь следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта."После чего дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска. В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу", - добавляет СК.В ведомстве отметили, что преступление выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20181102/1531988667.html

https://ria.ru/20210102/osetiya-1591824404.html

новосибирск

новосибирская область

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд, новосибирск, новосибирская область, происшествия