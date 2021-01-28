Глава СК завел дело на судью Новосибирского областного суда
© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда, бывшего председателя облсуда Риммы Шатовкиной, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает в четверг СК РФ.
"Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело принял к производству следователь следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.
"После чего дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска. В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу", - добавляет СК.
В ведомстве отметили, что преступление выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.