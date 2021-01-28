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Песков не ознакомился с новым расследованием Bellingcat по Навальному
Песков не ознакомился с новым расследованием Bellingcat по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ознакомился с новым расследованием Bellingcat: зачастую качество подобных материалов таково, что РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:28
2021-01-28T12:28
bellingcat
алексей навальный
der spiegel
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ознакомился с новым расследованием Bellingcat: зачастую качество подобных материалов таково, что не хочется тратить на них время.Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в среду опубликовали новое расследование, в котором утверждают, что люди, причастные к "отравлению" Алексея Навального, могли быть замешаны еще в ряде преступлений."Нет, к сожалению, не ознакомился. Вы знаете, чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомился ли он с новым расследованием Bellingcat."Зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто потратить время", - добавил он.
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bellingcat, алексей навальный, der spiegel, дмитрий песков, в мире

Песков не ознакомился с новым расследованием Bellingcat по Навальному

12:28 28.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ознакомился с новым расследованием Bellingcat: зачастую качество подобных материалов таково, что не хочется тратить на них время.
Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в среду опубликовали новое расследование, в котором утверждают, что люди, причастные к "отравлению" Алексея Навального, могли быть замешаны еще в ряде преступлений.
"Нет, к сожалению, не ознакомился. Вы знаете, чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомился ли он с новым расследованием Bellingcat.
"Зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто потратить время", - добавил он.
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BellingcatАлексей НавальныйDer SpiegelДмитрий ПесковВ мире
 
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