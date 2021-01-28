https://ria.ru/20210128/rassledovanie-1594930498.html
Песков не ознакомился с новым расследованием Bellingcat по Навальному
Песков не ознакомился с новым расследованием Bellingcat по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ознакомился с новым расследованием Bellingcat: зачастую качество подобных материалов таково, что РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:28
2021-01-28T12:28
2021-01-28T12:28
bellingcat
алексей навальный
der spiegel
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ознакомился с новым расследованием Bellingcat: зачастую качество подобных материалов таково, что не хочется тратить на них время.Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в среду опубликовали новое расследование, в котором утверждают, что люди, причастные к "отравлению" Алексея Навального, могли быть замешаны еще в ряде преступлений."Нет, к сожалению, не ознакомился. Вы знаете, чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомился ли он с новым расследованием Bellingcat."Зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто потратить время", - добавил он.
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594828703.html
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bellingcat, алексей навальный, der spiegel, дмитрий песков, в мире