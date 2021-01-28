https://ria.ru/20210128/proverka-1594978408.html

В Москве проверят информацию о больных COVID-19 на незаконной акции

В Москве проверят информацию о больных COVID-19 на незаконной акции

Следователи московской полиции начали предварительное расследование после информации о том, что несколько больных COVID-19, которые должны были находиться дома, РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:46

2021-01-28T15:46

2021-01-28T15:46

россия

татьяна потяева

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следователи московской полиции начали предварительное расследование после информации о том, что несколько больных COVID-19, которые должны были находиться дома, участвовали в несогласованной акции 23 января, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД."Учитывая то обстоятельство, что в г. Москве действуют ограничения в связи с эпидемией COVID-19, сотрудниками полиции были получены данные о том, что среди участников несанкционированной акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19. В этой связи Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве проводится предварительное расследование", - говорится в сообщении.Ранее столичные власти сообщали, что на акции находились около 19 человек с COVID-19 – это следует из данных сервиса "Социальный мониторинг", который отслеживает перемещения больных и их родственников.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210125/sledstvie-1594447385.html

https://ria.ru/20210128/moskva-1594963277.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна потяева, владимир путин, москва, происшествия