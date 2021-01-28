В Москве проверят информацию о больных COVID-19 на незаконной акции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участников несогласованной акции сторонников Алексея Навального у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следователи московской полиции начали предварительное расследование после информации о том, что несколько больных COVID-19, которые должны были находиться дома, участвовали в несогласованной акции 23 января, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Учитывая то обстоятельство, что в г. Москве действуют ограничения в связи с эпидемией COVID-19, сотрудниками полиции были получены данные о том, что среди участников несанкционированной акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19. В этой связи Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве проводится предварительное расследование", - говорится в сообщении.
Ранее столичные власти сообщали, что на акции находились около 19 человек с COVID-19 – это следует из данных сервиса "Социальный мониторинг", который отслеживает перемещения больных и их родственников.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".