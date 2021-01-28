Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/produkty-1595006546.html
Названы защищающие от рака продукты
Названы защищающие от рака продукты
Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, защищающие от онкологических заболеваний. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:40
2021-01-28T17:55
михаил гинзбург
онкология
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1920x0_80_0_0_b3e9d4472ad2c3dd5b0701d154c06027.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, защищающие от онкологических заболеваний.По его словам, у многих людей имеются спящие очаги рака, которые могут активизироваться. Так, воспаления по границе зачатка опухоли стимулирует врастание сосудов, и при условии получения питания он начинает экспансивный рост. Как отметил медик, для профилактики рака необходимо получение веществ, препятствующих этому процессу."Чеснок, лук, куркума и имбирь обладают онкостатическим действием", — сказал специалист в эфире программы "О самом главном".Гинзбург также напомнил, что лук содержит квертицин, укрепляющий сосудистые стенки и обладающий общим противовоспалительным действием. Врач посоветовал употреблять не менее одной луковицы в день и выбирать красный лук, содержащий наибольшее количество антиоксидантов.
https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_327:0:4519:3144_1920x0_80_0_0_c5aef26d6a2de0ad38a0a481d222dec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил гинзбург, онкология, здоровье - общество

Названы защищающие от рака продукты

17:40 28.01.2021 (обновлено: 17:55 28.01.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, защищающие от онкологических заболеваний.
По его словам, у многих людей имеются спящие очаги рака, которые могут активизироваться. Так, воспаления по границе зачатка опухоли стимулирует врастание сосудов, и при условии получения питания он начинает экспансивный рост. Как отметил медик, для профилактики рака необходимо получение веществ, препятствующих этому процессу.
"Чеснок, лук, куркума и имбирь обладают онкостатическим действием", — сказал специалист в эфире программы "О самом главном".
Гинзбург также напомнил, что лук содержит квертицин, укрепляющий сосудистые стенки и обладающий общим противовоспалительным действием. Врач посоветовал употреблять не менее одной луковицы в день и выбирать красный лук, содержащий наибольшее количество антиоксидантов.
Мужчина в маске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 02:11
Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета
 
Михаил ГинзбургОнкологияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Лента новостейМолния