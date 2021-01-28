https://ria.ru/20210128/produkty-1595006546.html

Названы защищающие от рака продукты

Названы защищающие от рака продукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, защищающие от онкологических заболеваний. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:40

2021-01-28T17:40

2021-01-28T17:55

михаил гинзбург

онкология

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, защищающие от онкологических заболеваний.По его словам, у многих людей имеются спящие очаги рака, которые могут активизироваться. Так, воспаления по границе зачатка опухоли стимулирует врастание сосудов, и при условии получения питания он начинает экспансивный рост. Как отметил медик, для профилактики рака необходимо получение веществ, препятствующих этому процессу."Чеснок, лук, куркума и имбирь обладают онкостатическим действием", — сказал специалист в эфире программы "О самом главном".Гинзбург также напомнил, что лук содержит квертицин, укрепляющий сосудистые стенки и обладающий общим противовоспалительным действием. Врач посоветовал употреблять не менее одной луковицы в день и выбирать красный лук, содержащий наибольшее количество антиоксидантов.

https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, онкология, здоровье - общество