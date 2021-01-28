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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами кабинета министров. Основные темы — коронавирус, вакцинация, повышение эффективности соцподдержки граждан и другие... РИА Новости, 28.01.2021
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правительство рф
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Владимир Путин проводит совещание с членами кабинета министров. Основные темы — коронавирус, вакцинация, повышение эффективности соцподдержки граждан и другие вопросы.Как отмечали в пресс-службе Кремля, с докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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LIVE: Владимир Путин проводит встречу с членами правительства
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видео, правительство рф, владимир путин
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами кабинета министров. Основные темы — коронавирус, вакцинация, повышение эффективности соцподдержки граждан и другие вопросы.
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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

14:51 28.01.2021 (обновлено: 15:04 28.01.2021)
 
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Владимир Путин проводит совещание с членами кабинета министров. Основные темы — коронавирус, вакцинация, повышение эффективности соцподдержки граждан и другие вопросы.
Как отмечали в пресс-службе Кремля, с докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
 
Правительство РФВладимир Путин
 
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