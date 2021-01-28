https://ria.ru/20210128/pravitelstvo-1594925935.html

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит совещание с членами кабинета министров. Основные темы — коронавирус, вакцинация, повышение эффективности соцподдержки граждан и другие... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:51

2021-01-28T14:51

2021-01-28T15:04

правительство рф

владимир путин

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Владимир Путин проводит совещание с членами кабинета министров. Основные темы — коронавирус, вакцинация, повышение эффективности соцподдержки граждан и другие вопросы.Как отмечали в пресс-службе Кремля, с докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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