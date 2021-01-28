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В севастопольском приюте для собак произошел пожар
В севастопольском приюте для собак произошел пожар
Пожарные тушат пожар на территории собачьего приюта в Севастополе, предварительно, жертвами возгорания стали две собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T22:37
2021-01-28T22:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Пожарные тушат пожар на территории собачьего приюта в Севастополе, предварительно, жертвами возгорания стали две собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Сообщение о возгорании приюта для собак на улице Энергетиков поступило спасателям в 20:31 в четверг."На месте установлено, что происходит пламенное горение отдельно стоящего вагончика, площадь пожара 50 квадратных метров…Открытое горение ликвидировано, при проливке и разборке конструкций обнаружено… два трупа собак", - сообщили в ведомстве.Люди в результате пожара не пострадали, уточнили в ведомстве. Сколько животных погибло в результате ЧП, а также причины происшествия будет установлено после полной ликвидации пожара, сообщили в МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, происшествия

В севастопольском приюте для собак произошел пожар

22:37 28.01.2021 (обновлено: 22:40 28.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской областиТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : ГУ МЧС по Тюменской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Пожарные тушат пожар на территории собачьего приюта в Севастополе, предварительно, жертвами возгорания стали две собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сообщение о возгорании приюта для собак на улице Энергетиков поступило спасателям в 20:31 в четверг.
"На месте установлено, что происходит пламенное горение отдельно стоящего вагончика, площадь пожара 50 квадратных метров…Открытое горение ликвидировано, при проливке и разборке конструкций обнаружено… два трупа собак", - сообщили в ведомстве.
Люди в результате пожара не пострадали, уточнили в ведомстве. Сколько животных погибло в результате ЧП, а также причины происшествия будет установлено после полной ликвидации пожара, сообщили в МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СевастопольПроисшествия
 
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