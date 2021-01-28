https://ria.ru/20210128/pozhar-1595047446.html

В севастопольском приюте для собак произошел пожар

В севастопольском приюте для собак произошел пожар

Пожарные тушат пожар на территории собачьего приюта в Севастополе, предварительно, жертвами возгорания стали две собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T22:37

2021-01-28T22:37

2021-01-28T22:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Пожарные тушат пожар на территории собачьего приюта в Севастополе, предварительно, жертвами возгорания стали две собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Сообщение о возгорании приюта для собак на улице Энергетиков поступило спасателям в 20:31 в четверг."На месте установлено, что происходит пламенное горение отдельно стоящего вагончика, площадь пожара 50 квадратных метров…Открытое горение ликвидировано, при проливке и разборке конструкций обнаружено… два трупа собак", - сообщили в ведомстве.Люди в результате пожара не пострадали, уточнили в ведомстве. Сколько животных погибло в результате ЧП, а также причины происшествия будет установлено после полной ликвидации пожара, сообщили в МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/koty-1594522704.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, происшествия