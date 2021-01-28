Названа причина пожара в подземном переходе в Челябинске
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в четверг в подземном переходе в Челябинске, предварительно известно, что произошла утечка газа при включении электричества в подсобном помещении, после чего случился хлопок газовоздушной смеси, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала пресс-служба горадминистрации, в 12.20 (10.20 мск) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, у него ожоги примерно 25-30% тела и подозрение на ожоги верхних дыхательных путей, его везут в ожоговый центр ГКБ №6.
"Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по информации о возгорании в подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске. Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий", - говорится в сообщении.
Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, уточняется в сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.