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Названа причина пожара в подземном переходе в Челябинске
Названа причина пожара в подземном переходе в Челябинске
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в четверг в подземном переходе в Челябинске, предварительно известно, что произошла утечка газа при включении... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:11
2021-01-28T12:11
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в четверг в подземном переходе в Челябинске, предварительно известно, что произошла утечка газа при включении электричества в подсобном помещении, после чего случился хлопок газовоздушной смеси, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщала пресс-служба горадминистрации, в 12.20 (10.20 мск) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, у него ожоги примерно 25-30% тела и подозрение на ожоги верхних дыхательных путей, его везут в ожоговый центр ГКБ №6."Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по информации о возгорании в подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске. Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий", - говорится в сообщении.Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, уточняется в сообщении.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.
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челябинск, челябинская область, происшествия

Названа причина пожара в подземном переходе в Челябинске

12:11 28.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в четверг в подземном переходе в Челябинске, предварительно известно, что произошла утечка газа при включении электричества в подсобном помещении, после чего случился хлопок газовоздушной смеси, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала пресс-служба горадминистрации, в 12.20 (10.20 мск) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, у него ожоги примерно 25-30% тела и подозрение на ожоги верхних дыхательных путей, его везут в ожоговый центр ГКБ №6.
"Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по информации о возгорании в подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске. Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий", - говорится в сообщении.
Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, уточняется в сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 11:39
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