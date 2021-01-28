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Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
Один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T04:48
2021-01-28T04:48
2021-01-28T04:48
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину, сообщает телеканал CBS News.В декабре 2020 года Большое жюри в США предъявило обвинения шести мужчинам, подозреваемым в заговоре с целью похищения Уитмер.Сообщается, что 25-летний Тай Гарбин признал в среду свою вину в заговоре с целью похищения губернатора Мичигана. По предъявленному обвинению в заговоре с целью похищения ему грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения.Ранее сообщалось, что генеральный прокурор штата в октябре предъявил обвинения в особо тяжких преступлениях 13 лицам, известным как активисты военизированной группы Wolverine Watchmen ("Смотрители росомахи") в Мичигане. По данным следствия, они готовили нападение на здание капитолия штата и похищение представителей власти, включая саму Уитмер.
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мичиган, сша, в мире
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора американского штата Мичиган
Гретчен Уитмер признал свою вину, сообщает телеканал CBS News
.
В декабре 2020 года Большое жюри в США
предъявило обвинения шести мужчинам, подозреваемым в заговоре с целью похищения Уитмер.
Сообщается, что 25-летний Тай Гарбин признал в среду свою вину в заговоре с целью похищения губернатора Мичигана. По предъявленному обвинению в заговоре с целью похищения ему грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор штата в октябре предъявил обвинения в особо тяжких преступлениях 13 лицам, известным как активисты военизированной группы Wolverine Watchmen ("Смотрители росомахи") в Мичигане. По данным следствия, они готовили нападение на здание капитолия штата и похищение представителей власти, включая саму Уитмер.