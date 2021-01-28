https://ria.ru/20210128/pokhischenie-1594887836.html

Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину

Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину

Один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T04:48

2021-01-28T04:48

2021-01-28T04:48

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину, сообщает телеканал CBS News.В декабре 2020 года Большое жюри в США предъявило обвинения шести мужчинам, подозреваемым в заговоре с целью похищения Уитмер.Сообщается, что 25-летний Тай Гарбин признал в среду свою вину в заговоре с целью похищения губернатора Мичигана. По предъявленному обвинению в заговоре с целью похищения ему грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения.Ранее сообщалось, что генеральный прокурор штата в октябре предъявил обвинения в особо тяжких преступлениях 13 лицам, известным как активисты военизированной группы Wolverine Watchmen ("Смотрители росомахи") в Мичигане. По данным следствия, они готовили нападение на здание капитолия штата и похищение представителей власти, включая саму Уитмер.

https://ria.ru/20201215/razluka-1589243516.html

мичиган

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мичиган, сша, в мире