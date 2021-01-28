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Компания сервиса грузовых автомобилей получила поддержку КМСП и МСП Банка
Компания сервиса грузовых автомобилей получила поддержку КМСП и МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку компании по обслуживанию и модернизации грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:42
2021-01-28T13:42
2021-01-28T13:42
россия
корпорация мсп
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку компании по обслуживанию и модернизации грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба корпорации.МСП Банк открыл ООО "АСавто" кредитную линию на сумму 10 миллионов рублей под поручительство Корпорации МСП на такую же сумму. Финансирование предоставлено в рамках совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов МСП."Финансовые продукты корпорации позволяют субъектам МСП эффективно привлекать средства на выгодных условиях для реализации самых разных проектов. Так, например, при помощи поручительств корпорации субъект МСП может получить средства на выгодных условиях в кредитных организациях для выполнения инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств или рефинансирования ранее взятых кредитов. Различные типы гарантийных продуктов корпорации позволяют привлечь финансирование по ставке в среднем на 3-4% ниже рынка", – приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.Как отмечается в сообщении, компания "АСавто" направит полученные средства на приобретение оборудования для сервисного обслуживания грузовой техники. Как ожидается, новое оборудование позволит увеличить объем реализованных проектов, оптимизировать производственные издержки и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие."АСавто" реализует на базе шасси "Камаз" бортовые автомобили, седельные тягачи, самосвалы, ломовозы, прицепы и другую технику. Клиентам также предлагается доработка отдельных элементов автомобилей и капитальный ремонт.
https://ria.ru/20210113/msp-1592926529.html
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россия, корпорация мсп
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости
. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП
, оказал финансовую поддержку компании по обслуживанию и модернизации грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба корпорации.
МСП Банк открыл ООО "АСавто" кредитную линию на сумму 10 миллионов рублей под поручительство Корпорации МСП на такую же сумму. Финансирование предоставлено в рамках совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов МСП.
"Финансовые продукты корпорации позволяют субъектам МСП эффективно привлекать средства на выгодных условиях для реализации самых разных проектов. Так, например, при помощи поручительств корпорации субъект МСП может получить средства на выгодных условиях в кредитных организациях для выполнения инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств или рефинансирования ранее взятых кредитов. Различные типы гарантийных продуктов корпорации позволяют привлечь финансирование по ставке в среднем на 3-4% ниже рынка", – приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Как отмечается в сообщении, компания "АСавто" направит полученные средства на приобретение оборудования для сервисного обслуживания грузовой техники. Как ожидается, новое оборудование позволит увеличить объем реализованных проектов, оптимизировать производственные издержки и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие.
"АСавто" реализует на базе шасси "Камаз" бортовые автомобили, седельные тягачи, самосвалы, ломовозы, прицепы и другую технику. Клиентам также предлагается доработка отдельных элементов автомобилей и капитальный ремонт.