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В Кремле призвали переходить от международного рэкета к режиму диалога
В Кремле призвали переходить от международного рэкета к режиму диалога
В Кремле считают, что мир должен уходить от международного рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:19
2021-01-28T12:25
владимир путин
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что мир должен уходить от международного рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, трудно, применительно к глобальным делам, очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От, скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета, и так далее... конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учету интересов друг друга. Это именно то, о чем постоянно говорит президент (Владимир) Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие в Кремле видят инструменты для преодоления кризиса прежней модели и инструментов экономического развития.Отвечая на вопрос, находится ли в кризисе и российская модель, Песков обратил внимание, Россия не живет на отдельной планете, является участником международного сообщества."И, к сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всем мире, которые сформулировал президент Путин в своем вчерашнем выступлении", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210127/putin-1594792617.html
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владимир путин, россия, дмитрий песков, в мире

В Кремле призвали переходить от международного рэкета к режиму диалога

12:19 28.01.2021 (обновлено: 12:25 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что мир должен уходить от международного рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, трудно, применительно к глобальным делам, очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От, скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета, и так далее... конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учету интересов друг друга. Это именно то, о чем постоянно говорит президент (Владимир) Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие в Кремле видят инструменты для преодоления кризиса прежней модели и инструментов экономического развития.
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"И, к сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всем мире, которые сформулировал президент Путин в своем вчерашнем выступлении", - добавил Песков.
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