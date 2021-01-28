https://ria.ru/20210128/peskov-1594928720.html

В Кремле призвали переходить от международного рэкета к режиму диалога

В Кремле призвали переходить от международного рэкета к режиму диалога

В Кремле считают, что мир должен уходить от международного рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:19

2021-01-28T12:19

2021-01-28T12:25

владимир путин

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что мир должен уходить от международного рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, трудно, применительно к глобальным делам, очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От, скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета, и так далее... конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учету интересов друг друга. Это именно то, о чем постоянно говорит президент (Владимир) Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие в Кремле видят инструменты для преодоления кризиса прежней модели и инструментов экономического развития.Отвечая на вопрос, находится ли в кризисе и российская модель, Песков обратил внимание, Россия не живет на отдельной планете, является участником международного сообщества."И, к сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всем мире, которые сформулировал президент Путин в своем вчерашнем выступлении", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210127/putin-1594792617.html

https://ria.ru/20210127/putin-1594791548.html

россия

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владимир путин, россия, дмитрий песков, в мире