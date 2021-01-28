В Кремле призвали переходить от международного рэкета к режиму диалога
12:19 28.01.2021 (обновлено: 12:25 28.01.2021)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что мир должен уходить от международного рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, трудно, применительно к глобальным делам, очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От, скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета, и так далее... конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учету интересов друг друга. Это именно то, о чем постоянно говорит президент (Владимир) Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие в Кремле видят инструменты для преодоления кризиса прежней модели и инструментов экономического развития.
Отвечая на вопрос, находится ли в кризисе и российская модель, Песков обратил внимание, Россия не живет на отдельной планете, является участником международного сообщества.
"И, к сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всем мире, которые сформулировал президент Путин в своем вчерашнем выступлении", - добавил Песков.