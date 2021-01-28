Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/pensioner-1594972328.html
В Саранске пенсионера арестовали за организацию незаконной акции
В Саранске пенсионера арестовали за организацию незаконной акции
Пенсионер Сергей Марьин арестован на 10 суток за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия в Саранске, сообщается на сайте Ленинского... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:26
2021-01-28T15:26
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
саранск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Пенсионер Сергей Марьин арестован на 10 суток за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия в Саранске, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы Мордовии.Как следует из материалов дела об административном правонарушении и постановления суда, днем 23 января 65-летний Марьин, добровольно исполняя функции организатора публичного мероприятия, привлекая внимание граждан, активно призывал их пройти по центральным улицам Саранска, то есть организовал несогласованное публичное мероприятие в форме шествия. Его участники в количестве около 300 человек, скандируя лозунги, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, передвигались по улицам, создавая помехи движению пешеходов."Ленинский районный суд Саранска, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении 65-летнего Сергея Марьина, признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении суда.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210128/moskva-1594963277.html
https://ria.ru/20210128/novosibirsk-1594941094.html
россия
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, саранск, происшествия

В Саранске пенсионера арестовали за организацию незаконной акции

15:26 28.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Пенсионер Сергей Марьин арестован на 10 суток за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия в Саранске, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы Мордовии.
Как следует из материалов дела об административном правонарушении и постановления суда, днем 23 января 65-летний Марьин, добровольно исполняя функции организатора публичного мероприятия, привлекая внимание граждан, активно призывал их пройти по центральным улицам Саранска, то есть организовал несогласованное публичное мероприятие в форме шествия. Его участники в количестве около 300 человек, скандируя лозунги, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, передвигались по улицам, создавая помехи движению пешеходов.
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 14:53
После нападений на силовиков на незаконной акции в Москве завели семь дел
"Ленинский районный суд Саранска, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении 65-летнего Сергея Марьина, признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении суда.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 13:08
Новосибирская прокуратура предостерегла от участия в незаконных акциях
 
РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФСаранскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Лента новостейМолния