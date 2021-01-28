https://ria.ru/20210128/pensioner-1594972328.html

В Саранске пенсионера арестовали за организацию незаконной акции

В Саранске пенсионера арестовали за организацию незаконной акции

Пенсионер Сергей Марьин арестован на 10 суток за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия в Саранске, сообщается на сайте Ленинского... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:26

2021-01-28T15:26

2021-01-28T15:26

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

саранск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Пенсионер Сергей Марьин арестован на 10 суток за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия в Саранске, сообщается на сайте Ленинского районного суда столицы Мордовии.Как следует из материалов дела об административном правонарушении и постановления суда, днем 23 января 65-летний Марьин, добровольно исполняя функции организатора публичного мероприятия, привлекая внимание граждан, активно призывал их пройти по центральным улицам Саранска, то есть организовал несогласованное публичное мероприятие в форме шествия. Его участники в количестве около 300 человек, скандируя лозунги, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, передвигались по улицам, создавая помехи движению пешеходов."Ленинский районный суд Саранска, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении 65-летнего Сергея Марьина, признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Постановление в законную силу не вступило", - говорится в сообщении суда.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210128/moskva-1594963277.html

https://ria.ru/20210128/novosibirsk-1594941094.html

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саранск

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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, саранск, происшествия