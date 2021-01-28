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https://ria.ru/20210128/pasporta-1594978073.html
В НИИ гриппа не видят смысла в "ковидных паспортах"
В НИИ гриппа не видят смысла в "ковидных паспортах"
Прививочных сертификатов, существующих в России, вполне достаточно, в "ковидных" паспортах нет смысла, считает исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:47
2021-01-28T15:47
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вакцинация россиян от covid-19
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россия
коронавирусы
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прививочных сертификатов, существующих в России, вполне достаточно, в "ковидных" паспортах нет смысла, считает исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов."В отношении "ковидных" паспортов, мне кажется, что это не то что преждевременно, я не вижу пока в них смысла", - сказал Лиознов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что существуют прививочные сертификаты, куда вносят информацию обо всех вакцинах. "Этого вполне достаточно. Мы знаем, чем человек был привит, чем защищен", - добавил Лиознов.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество

В НИИ гриппа не видят смысла в "ковидных паспортах"

15:47 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прививочных сертификатов, существующих в России, вполне достаточно, в "ковидных" паспортах нет смысла, считает исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"В отношении "ковидных" паспортов, мне кажется, что это не то что преждевременно, я не вижу пока в них смысла", - сказал Лиознов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Он пояснил, что существуют прививочные сертификаты, куда вносят информацию обо всех вакцинах. "Этого вполне достаточно. Мы знаем, чем человек был привит, чем защищен", - добавил Лиознов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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