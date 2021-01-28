https://ria.ru/20210128/pase-1594962423.html
Толстой прокомментировал призывы покинуть ПАСЕ
Толстой прокомментировал призывы покинуть ПАСЕ
Россия должна использовать все площадки для заявления своей позиции, для отражения атак со стороны недоброжелателей, и ПАСЕ тоже нужна, заявил глава делегации... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:47
2021-01-28T14:47
2021-01-28T14:47
петр толстой
госдума рф
европа
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия должна использовать все площадки для заявления своей позиции, для отражения атак со стороны недоброжелателей, и ПАСЕ тоже нужна, заявил глава делегации РФ в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, отвечая на вопрос, стоит ли последовать призывам и покинуть площадку ПАСЕ."Я считаю, что мы должны использовать все возможности для того, чтобы нашу позицию заявлять, чтобы она была слышна в Европе, потому что Россия - самая большая страна Европы, для того, чтобы нейтрализовать хамство со стороны украинцев, грузин, прибалтов и примкнувших к ним поляков и шведов, которые просто испытывают комплекс неполноценности по отношению к Российской Федерации", - сказал Толстой в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что формат ПАСЕ очень важен для России, но при одном условии - если у РФ есть возможность работать на равных, вести диалог с коллегами из других стран Европы."У нас здесь (в ПАСЕ) тоже много союзников, людей, которые симпатизируют России, из разных стран, и я вам хочу сказать, что терять такую возможность смысла нет", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20210128/pase-1594958379.html
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петр толстой, госдума рф, европа, парламентская ассамблея совета европы