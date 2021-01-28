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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210128/partiya-1594896552.html
Более 30 тысяч американцев покинули Республиканскую партию
Более 30 тысяч американцев покинули Республиканскую партию
Более 30 тысяч человек вышли из Республиканской партии США в последние недели после произошедшего 6 января штурма Капитолия, сообщает газета Hill со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:08
2021-01-28T09:08
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 30 тысяч человек вышли из Республиканской партии США в последние недели после произошедшего 6 января штурма Капитолия, сообщает газета Hill со ссылкой на статистику.Отмечается, что свыше 30 тысяч избирателей, являвшихся зарегистрированными членами Республиканской партии, покинули ее только в некоторых штатах, которые сообщают данные о регистрации избирателей и смене партийной принадлежности.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Он стал первым президентом истории страны, кому нижняя палата вынесла импичмент дважды. Сенат США отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту Дональду Трампу до 9 февраля, решение было принято единогласно.Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.
https://ria.ru/20210126/kapitoliy-1594712813.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Более 30 тысяч американцев покинули Республиканскую партию

09:08 28.01.2021
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 30 тысяч человек вышли из Республиканской партии США в последние недели после произошедшего 6 января штурма Капитолия, сообщает газета Hill со ссылкой на статистику.
Отмечается, что свыше 30 тысяч избирателей, являвшихся зарегистрированными членами Республиканской партии, покинули ее только в некоторых штатах, которые сообщают данные о регистрации избирателей и смене партийной принадлежности.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 22:41Захват Капитолия в Вашингтоне
Житель Калифорнии украл документы со стола сенатора при штурме Капитолия
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Он стал первым президентом истории страны, кому нижняя палата вынесла импичмент дважды. Сенат США отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту Дональду Трампу до 9 февраля, решение было принято единогласно.
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 18:45Захват Капитолия в Вашингтоне
Республиканцы призвали расследовать роль Facebook в штурме Капитолия
Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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