https://ria.ru/20210128/ostrov-1594909222.html

Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона

Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона

Часть острова Русский во Владивостоке, где бушует снежный циклон, осталась без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель правительства... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:50

2021-01-28T10:50

2021-01-28T11:32

юрий трутнев

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Часть острова Русский во Владивостоке, где бушует снежный циклон, осталась без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья."По информации министерства ЖКХ, в связи с непогодой произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. Без света остаются населённые пункты Рында, Воевода, Подножье и Амурское. Тепло подаётся от дизельных электростанций. На месте работают специалисты "Оборонэнерго", - сказал собеседник.В "Оборонэнерго" РИА Новости уточнили, что произошло аварийное отключение двух фидеров, специалисты устраняют аварию. Местные жители также сообщают, что без света остался поселок Поспелово и улица Амурская.В Приморье действует штормовое предупреждение на 28-29 января из-за циклона, который принес в Приморье снегопад и штормовой, местами ураганный ветер. Ожидается, что в районах может выпасть до полутора месячной нормы осадков. Во Владивостоке с утра начался снег, поднялся ветер, к обеду началась метель. Отменены паромы на остров Попова, 35 автобусных рейсов по краю. Город сковали пробки, с утра и до обеда, по данным полиции, произошло свыше 30 ДТП.В ноябре 2020 года из-за ледяного дождя на острове Русский оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго", жители оставались без света больше недели. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.

https://ria.ru/20210117/tsiklon-1593434812.html

русский (остров)

владивосток

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Снежный циклон в Приморье: машины спецтехники чистят дороги Снежный циклон в Приморье: машины спецтехники чистят дороги 2021-01-28T10:50 true PT0M21S

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юрий трутнев, русский (остров), владивосток, происшествия