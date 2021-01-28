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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/ogranicheniya-1594998018.html
Венгрия продлила действие ограничений из-за COVID-19 до первого марта
Венгрия продлила действие ограничений из-за COVID-19 до первого марта
Власти Венгрии продлили действие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, до 1 марта, сообщил глава администрации премьер-министра страны... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:06
2021-01-28T17:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мид венгрии
петер сийярто
здоровье - общество
европа
венгрия
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Венгрии продлили действие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, до 1 марта, сообщил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуляш."Меры, которые вступили в силу в ноябре, помогли сдержать распространение эпидемии. В других частях Европы во многих случаях действуют более строгие правила, чем в Венгрии, но если мы хотим избежать третьей волны, текущие правила должны быть сохранены", - сказал он. Слова Гуляша приводятся на официальном сайте канцелярии премьера.В частности, в стране сохраняется действие комендантского часа с 8.00 до 17.00, продолжают действовать требования о ношении маски и соблюдении социальной дистанции. Магазины, за исключением аптек и автозаправочных станций, по-прежнему будут работать до 19.00, рестораны и кафе будут выдавать только заказы навынос. Любые собрания людей запрещены.Гуляш не исключил, что если распространение коронавируса продолжит снижаться, власти, возможно, отменят некоторые ограничения. По его словам, это также возможно, если Венгрия получит достаточно вакцин. Для того, чтобы сохранить в силе действующие ограничения, правительство попросило парламент продлить чрезвычайное положение еще на 90 дней.Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.По данным минздрава Венгрии, в стране выявлено более 363 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 12 тысяч человек скончались, более 249 тысяч – выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, мид венгрии, петер сийярто, здоровье - общество, европа, венгрия, в мире

Венгрия продлила действие ограничений из-за COVID-19 до первого марта

17:06 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште
Туристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Венгрии продлили действие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, до 1 марта, сообщил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуляш.
"Меры, которые вступили в силу в ноябре, помогли сдержать распространение эпидемии. В других частях Европы во многих случаях действуют более строгие правила, чем в Венгрии, но если мы хотим избежать третьей волны, текущие правила должны быть сохранены", - сказал он. Слова Гуляша приводятся на официальном сайте канцелярии премьера.
В частности, в стране сохраняется действие комендантского часа с 8.00 до 17.00, продолжают действовать требования о ношении маски и соблюдении социальной дистанции. Магазины, за исключением аптек и автозаправочных станций, по-прежнему будут работать до 19.00, рестораны и кафе будут выдавать только заказы навынос. Любые собрания людей запрещены.
Гуляш не исключил, что если распространение коронавируса продолжит снижаться, власти, возможно, отменят некоторые ограничения. По его словам, это также возможно, если Венгрия получит достаточно вакцин. Для того, чтобы сохранить в силе действующие ограничения, правительство попросило парламент продлить чрезвычайное положение еще на 90 дней.
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Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
По данным минздрава Венгрии, в стране выявлено более 363 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 12 тысяч человек скончались, более 249 тысяч – выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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