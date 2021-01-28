https://ria.ru/20210128/obvinenie-1594936213.html

Задержанному за драку с московскими омоновцами предъявили обвинение

Задержанному за драку с московскими омоновцами предъявили обвинение

Чеченскому юноше, задержанному за драку с московскими омоновцами, предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. Это... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:49

2021-01-28T12:49

2021-01-28T13:01

татьяна потяева

омон россии

госдума рф

адам делимханов

владимир путин

москва

псковская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Чеченскому юноше, задержанному за драку с московскими омоновцами, предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. Это следует из комментария старшего помощника главы ГСУСК по Москве Юлии Ивановой.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.По данным следствия, юноша нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". По словам Ивановой, фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск и затем найден в Псковской области."В настоящее время молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодах преступлений", - сказала Иванова.Следствие, по ее словам, будет добиваться его заключения в СИЗО на время расследования.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594892810.html

https://ria.ru/20210127/kotov-1594875839.html

москва

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна потяева, омон россии, госдума рф, адам делимханов, владимир путин, москва, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия