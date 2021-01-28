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Задержанному за драку с московскими омоновцами предъявили обвинение
Задержанному за драку с московскими омоновцами предъявили обвинение
Чеченскому юноше, задержанному за драку с московскими омоновцами, предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. Это... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:49
2021-01-28T13:01
татьяна потяева
омон россии
госдума рф
адам делимханов
владимир путин
москва
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Чеченскому юноше, задержанному за драку с московскими омоновцами, предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. Это следует из комментария старшего помощника главы ГСУСК по Москве Юлии Ивановой.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.По данным следствия, юноша нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". По словам Ивановой, фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск и затем найден в Псковской области."В настоящее время молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодах преступлений", - сказала Иванова.Следствие, по ее словам, будет добиваться его заключения в СИЗО на время расследования.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594892810.html
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татьяна потяева, омон россии, госдума рф, адам делимханов, владимир путин, москва, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Задержанному за драку с московскими омоновцами предъявили обвинение

12:49 28.01.2021 (обновлено: 13:01 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции на Театральной площади в Москве
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Чеченскому юноше, задержанному за драку с московскими омоновцами, предъявлено обвинение по одному эпизоду, а по двум другим он пока проходит подозреваемым. Это следует из комментария старшего помощника главы ГСУСК по Москве Юлии Ивановой.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с силовиками, изначально распространились в соцсетях, после чего депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти того на связь. Родители юноши утверждали, что его действия не связаны с поддержкой Алексея Навального.
По данным следствия, юноша нанес сотрудникам ОМОНа и полиции "множественные удары руками и ногами по различным частям тела". По словам Ивановой, фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск и затем найден в Псковской области.
"В настоящее время молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого, также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодах преступлений", - сказала Иванова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 08:21
Во Владивостоке задержали девять человек за неповиновение полиции
Следствие, по ее словам, будет добиваться его заключения в СИЗО на время расследования.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Татьяна ПотяеваОМОН РоссииГосдума РФАдам ДелимхановВладимир ПутинМоскваПсковская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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