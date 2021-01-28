https://ria.ru/20210128/niderlandy-1594990087.html
В Нидерландах более 50 человек задержали за призывы к беспорядкам
В Нидерландах более 50 человек задержали за призывы к беспорядкам
Более 50 человек задержаны в Нидерландах к вечеру среды за подстрекательство к беспорядкам, сообщила национальная полиция в четверг. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:39
2021-01-28T16:39
2021-01-28T16:39
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 50 человек задержаны в Нидерландах к вечеру среды за подстрекательство к беспорядкам, сообщила национальная полиция в четверг."В среду был произведен 51 арест, в основном в связи с подстрекательством к беспорядкам в интернете", - говорится в сообщении голландской полиции.Уточняется, что аресты проводились в Гааге, Амстердаме, Роттердаме и Гронингене."Мы до сих пор видим множество сообщений в социальных сетях, призывающих к насилию или беспорядкам, и мы действуем в соответствии с этим", - рассказал шеф полиции Виллем Вулдерс.Отмечается, что первые задержанные в ходе беспорядков уже получили краткросочные сроки тюремного заключения, некоторым из них назначены исправительные работы.Массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа прошли ранее в ряде городов Нидерландов. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.В стране с 23 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.
https://ria.ru/20210127/niderlandy-1594732730.html
https://ria.ru/20210126/besporyadki-1594567893.html
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гронинген, роттердам, нидерланды, в мире
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Более 50 человек задержаны в Нидерландах
к вечеру среды за подстрекательство к беспорядкам, сообщила национальная полиция в четверг.
"В среду был произведен 51 арест, в основном в связи с подстрекательством к беспорядкам в интернете", - говорится в сообщении голландской полиции.
Уточняется, что аресты проводились в Гааге
, Амстердаме
, Роттердаме
и Гронингене
.
"Мы до сих пор видим множество сообщений в социальных сетях, призывающих к насилию или беспорядкам, и мы действуем в соответствии с этим", - рассказал шеф полиции Виллем Вулдерс.
Отмечается, что первые задержанные в ходе беспорядков уже получили краткросочные сроки тюремного заключения, некоторым из них назначены исправительные работы.
Массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа прошли ранее в ряде городов Нидерландов. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.
В стране с 23 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.
Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.