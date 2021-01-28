https://ria.ru/20210128/neravenstvo-1594933691.html
В Кремле рассказали о мерах, предпринимаемых для снижения неравенства
В Кремле рассказали о мерах, предпринимаемых для снижения неравенства
Все меры, которые предпринимаются в России, так или иначе направлены на снижение неравенства, это и борьба с бедностью, и поддержка бизнеса, и создание новых... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:39
2021-01-28T12:39
2021-01-28T12:39
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все меры, которые предпринимаются в России, так или иначе направлены на снижение неравенства, это и борьба с бедностью, и поддержка бизнеса, и создание новых рабочих мест, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, к снижению неравенства в РФ приведет борьбе с бедностью, в том числе благодаря мерам, которые будут обсуждаться сегодня на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства., создание новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса. Также проблему помогут решить создание более благоприятной атмосферы для роста внутренних инвестиций и другие меры, то есть "повышение благосостояния России"."Это комплексная задача, и, собственно говоря, все меры, которые принимаются, они так или иначе направлены на достижение этой цели", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, посредством чего это может быть сделано.
https://ria.ru/20210127/bednost-1594791659.html
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дмитрий песков, владимир путин, экономика