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Небензя направил генсеку ООН письмо о героизации нацизма на Украине
Небензя направил генсеку ООН письмо о героизации нацизма на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с примерами героизации нацизма на Украине, сообщил в своем... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:36
2021-01-28T08:36
эдуард долинский
дмитрий полянский
украинская повстанческая армия
василий небензя
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с примерами героизации нацизма на Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда Дмитрий Полянский.По его словам, документ направлен накануне Дня памяти жертв Холокоста (27 января)."Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в "российской пропаганде", которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи. Спорить с этим очень сложно, опровергать тоже", - написал Полянский.По его словам, "из первого же твита становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на "незалежной": в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины холокост приписывается... СССР!". Фашистская Германия при этом даже не упоминается, пишет Полянский.В документе приводятся фотографии и описания памятников, памятных табличек, мемориалов пособникам нацистов и служащим УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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эдуард долинский, дмитрий полянский, украинская повстанческая армия, василий небензя, мид украины, германия, оон, ссср, украина, в мире

Небензя направил генсеку ООН письмо о героизации нацизма на Украине

08:36 28.01.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© POOL
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с примерами героизации нацизма на Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда Дмитрий Полянский.
По его словам, документ направлен накануне Дня памяти жертв Холокоста (27 января).
"Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в "российской пропаганде", которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи. Спорить с этим очень сложно, опровергать тоже", - написал Полянский.
По его словам, "из первого же твита становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на "незалежной": в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины холокост приписывается... СССР!". Фашистская Германия при этом даже не упоминается, пишет Полянский.
"Мы хотели бы обратиться к вам накануне международного Дня памяти жертв Холокоста, чтобы обратить ваше внимание на широкую практику героизации бывших пособников нацистов и виновников массовых убийств евреев, поляков, русских и украинцев на Украине во время нацисткой оккупации в 1941-1944 годах. Этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после майдана 2014 года власти фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев", - пишет в письме Небензя.
В документе приводятся фотографии и описания памятников, памятных табличек, мемориалов пособникам нацистов и служащим УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 20:07
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
 
Эдуард ДолинскийДмитрий ПолянскийУкраинская повстанческая армияВасилий НебензяМИД УкраиныГерманияООНСССРУкраинаВ мире
 
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