https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html

Небензя направил генсеку ООН письмо о героизации нацизма на Украине

Небензя направил генсеку ООН письмо о героизации нацизма на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с примерами героизации нацизма на Украине, сообщил в своем... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:36

2021-01-28T08:36

2021-01-28T08:36

эдуард долинский

дмитрий полянский

украинская повстанческая армия

василий небензя

мид украины

германия

оон

ссср

украина

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ООН, 28 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с примерами героизации нацизма на Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда Дмитрий Полянский.По его словам, документ направлен накануне Дня памяти жертв Холокоста (27 января)."Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в "российской пропаганде", которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи. Спорить с этим очень сложно, опровергать тоже", - написал Полянский.По его словам, "из первого же твита становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на "незалежной": в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины холокост приписывается... СССР!". Фашистская Германия при этом даже не упоминается, пишет Полянский.В документе приводятся фотографии и описания памятников, памятных табличек, мемориалов пособникам нацистов и служащим УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20201216/rezolyutsiya-1589576921.html

германия

ссср

украина

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