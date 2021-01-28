Небензя направил генсеку ООН письмо о героизации нацизма на Украине
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с примерами героизации нацизма на Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда Дмитрий Полянский.
По его словам, документ направлен накануне Дня памяти жертв Холокоста (27 января).
"Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в "российской пропаганде", которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи. Спорить с этим очень сложно, опровергать тоже", - написал Полянский.
По его словам, "из первого же твита становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на "незалежной": в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины холокост приписывается... СССР!". Фашистская Германия при этом даже не упоминается, пишет Полянский.
"Мы хотели бы обратиться к вам накануне международного Дня памяти жертв Холокоста, чтобы обратить ваше внимание на широкую практику героизации бывших пособников нацистов и виновников массовых убийств евреев, поляков, русских и украинцев на Украине во время нацисткой оккупации в 1941-1944 годах. Этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после майдана 2014 года власти фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев", - пишет в письме Небензя.
В документе приводятся фотографии и описания памятников, памятных табличек, мемориалов пособникам нацистов и служащим УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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