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СК продлил арест счетов сторонников Навального, сообщил адвокат
СК продлил арест счетов сторонников Навального, сообщил адвокат
Следственный комитет России продлил арест банковских счетов сторонников Алексея Навального по делу об отмывании преступных доходов, заявил в четверг адвокат... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:09
2021-01-28T11:16
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следственный комитет России продлил арест банковских счетов сторонников Алексея Навального по делу об отмывании преступных доходов, заявил в четверг адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.Уголовное дело об отмывании "Фондом борьбы с коррупцией" (признан в России иностранным агентом) миллиарда рублей возбудили в августе 2019 года. По данным СК РФ, в 2016-2018 годах ФБК получил крупные пожертвования, которые "заведомо были приобретены преступным путем"."СК РФ уведомил о продлении арестов счетов у сторонников Алексея Навального по делу о легализации преступных доходов ... Около 200 банковских счетов примерно 150 человек были арестованы 3 августа 2019 года. Пострадавшими оказались сотрудники штабов Навального, волонтеры, их родственники и посторонние люди", - написал Чиков в своем Telegram-канале.По его словам, срок расследования последний раз продлялся до 3 февраля этого года. Будет ли он продлен вновь, не сообщалось. При этом, утверждает адвокат, до сих пор "никто не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым".Комментариями СК РФ агентство на данный момент не располагает.
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алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК продлил арест счетов сторонников Навального, сообщил адвокат

11:09 28.01.2021 (обновлено: 11:16 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следственный комитет России продлил арест банковских счетов сторонников Алексея Навального по делу об отмывании преступных доходов, заявил в четверг адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Уголовное дело об отмывании "Фондом борьбы с коррупцией" (признан в России иностранным агентом) миллиарда рублей возбудили в августе 2019 года. По данным СК РФ, в 2016-2018 годах ФБК получил крупные пожертвования, которые "заведомо были приобретены преступным путем".
"СК РФ уведомил о продлении арестов счетов у сторонников Алексея Навального по делу о легализации преступных доходов ... Около 200 банковских счетов примерно 150 человек были арестованы 3 августа 2019 года. Пострадавшими оказались сотрудники штабов Навального, волонтеры, их родственники и посторонние люди", - написал Чиков в своем Telegram-канале.
По его словам, срок расследования последний раз продлялся до 3 февраля этого года. Будет ли он продлен вновь, не сообщалось. При этом, утверждает адвокат, до сих пор "никто не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым".
Комментариями СК РФ агентство на данный момент не располагает.
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