Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО об "агрессии" России
09:49 28.01.2021 (обновлено: 09:50 28.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сказал ничего нового, призывая страны-члены альянса не снижать расходы на оборону из-за возможной угрозы России, этот тезис он последовательно, как мантру, повторяет не первый год, внимание вызывает разве включение им Китая в список потенциальных угроз, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Столтенберг накануне в обращении начальникам генеральных штабов НАТО выразил надежду на продуктивное сотрудничество с президентом США Джо Байденом, "поскольку и США, и Европа будут в большей безопасности вместе". Генсек также призвал союзников по альянсу продолжать увеличивать расходы на оборону, в частности, инвестировать в современные разработки, чтобы иметь возможность успешно противостоять в будущем таким мировым вызовам как "агрессивные действия России, терроризм и рост Китая".
"Другого от Столтенберга ожидать трудно было. Представляете, если бы он сказал, что, мол, давайте мы будем снижать военные расходы, и вообще мы преувеличиваем угрозу России - я не думаю, что такие высказывания Столтенберга возможны. Все, к чему он призывает, - в русле его повестки как руководителя альянса. То есть ничего нового он не сказал", - сказал Тимофеев.
Он напомнил, что вопрос об увеличении расходов НАТО уже давно стоит на повестке дня НАТО.
"Еще до Уэльского саммита. То есть эта жвачка уже годами жуется. По России вся риторика та же. Единственное, что сейчас Китай добавляется: раньше эта тема обходилась стороной. Сейчас, с учетом того, что в 2020 году произошел довольно резкий скачок напряженности между США и КНР, Китай появился на радарах. Но опять же - на радарах США, а НАТО до недавнего времени старалась тему не поднимать, так как для европейской безопасности это тема абсурдная: где НАТО, а где - Китай", - добавил эксперт.
По словам Тимофеева, такой поворот мог случиться, потому что Китай является возможной угрозой для США, как ключевого элемента НАТО, "но не для европейской компоненты".
"Поэтому, конечно, для наблюдателей эти заявления Столтенберга о китайской угрозе являются несколько странными. В целом же Столтенберг как бюрократ особой оригинальностью не отличается, мягко скажем. Он последовательно и с некоторым даже нордическим занудством повторяет тезисы, которые раньше были, сейчас Китай добавился", - резюмировал эксперт.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.