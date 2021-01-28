https://ria.ru/20210128/nato-1594901342.html

Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО об "агрессии" России

Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО об "агрессии" России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сказал ничего нового, призывая страны-члены альянса не снижать расходы на оборону из-за возможной угрозы России, этот тезис он... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:49

2021-01-28T09:49

2021-01-28T09:50

россия

константин тимофеев

нато

джо байден

европа

йенс столтенберг

сша

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сказал ничего нового, призывая страны-члены альянса не снижать расходы на оборону из-за возможной угрозы России, этот тезис он последовательно, как мантру, повторяет не первый год, внимание вызывает разве включение им Китая в список потенциальных угроз, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Столтенберг накануне в обращении начальникам генеральных штабов НАТО выразил надежду на продуктивное сотрудничество с президентом США Джо Байденом, "поскольку и США, и Европа будут в большей безопасности вместе". Генсек также призвал союзников по альянсу продолжать увеличивать расходы на оборону, в частности, инвестировать в современные разработки, чтобы иметь возможность успешно противостоять в будущем таким мировым вызовам как "агрессивные действия России, терроризм и рост Китая"."Другого от Столтенберга ожидать трудно было. Представляете, если бы он сказал, что, мол, давайте мы будем снижать военные расходы, и вообще мы преувеличиваем угрозу России - я не думаю, что такие высказывания Столтенберга возможны. Все, к чему он призывает, - в русле его повестки как руководителя альянса. То есть ничего нового он не сказал", - сказал Тимофеев.Он напомнил, что вопрос об увеличении расходов НАТО уже давно стоит на повестке дня НАТО.По словам Тимофеева, такой поворот мог случиться, потому что Китай является возможной угрозой для США, как ключевого элемента НАТО, "но не для европейской компоненты".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210128/pushkov-1594886939.html

https://ria.ru/20210122/ssha-1594100374.html

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин тимофеев, нато, джо байден, европа, йенс столтенберг, сша