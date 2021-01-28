https://ria.ru/20210128/naselenie-1595020960.html

В Госдуме объяснили сокращение населения России на 500 тысяч человек

В Госдуме объяснили сокращение населения России на 500 тысяч человек

Трудности в системе здравоохранения, возникшие из-за пандемии коронавируса, стали причиной роста смертности в России в 2020 году, заявила депутат Госдумы... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:54

2021-01-28T18:54

2021-01-28T18:54

россия

светлана бессараб

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Трудности в системе здравоохранения, возникшие из-за пандемии коронавируса, стали причиной роста смертности в России в 2020 году, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил о снижении численности населения за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч. "Я думаю, что 2020-й принес, помимо пандемии, невозможность планового осмотра, невозможность проведения плановых операций. Это, конечно, не самым лучшим образом сказалось на уровне смертности в нашей стране", — сказала она в комментарии каналу "Дума ТВ". По ее словам, свою роль сыграла боязнь некоторых россиян обращаться к врачу в период пандемии, а также невозможность посещать поликлинику, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, проводить время на воздухе. "Думаю, это связано с пандемией коронавируса. Я имею в виду не смертность, а последствия от всего воздействия пандемии на наш привычный образ жизни", — отметила депутат. По ее мнению, рост смертности будет наблюдаться и в других странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/smertnost-1589434666.html

россия

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россия, светлана бессараб, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, общество