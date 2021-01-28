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Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона
Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона
В РФ на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T15:53
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россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В РФ на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Росстата.Последний раз убыль населения свыше 500 тысяч человек регистрировалась в 2005 году.По данным статистики, в городах живут почти 109,3 миллиона человек, на селе — приблизительно 37 миллионов человек.Депутат Государственной думы Светлана Бессараб, комментируя динамику смертности, выразила мнение, что причиной этому послужили трудности в системе здравоохранения, вызванные пандемией COVID-19.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)

Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона

15:53 28.01.2021 (обновлено: 04:00 29.01.2021)
 
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В РФ на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Росстата.
Последний раз убыль населения свыше 500 тысяч человек регистрировалась в 2005 году.
По данным статистики, в городах живут почти 109,3 миллиона человек, на селе — приблизительно 37 миллионов человек.
Депутат Государственной думы Светлана Бессараб, комментируя динамику смертности, выразила мнение, что причиной этому послужили трудности в системе здравоохранения, вызванные пандемией COVID-19.
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