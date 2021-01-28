https://ria.ru/20210128/naselenie-1594979932.html
Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона
Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона
В РФ на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T15:53
2021-01-28T15:53
2021-01-29T04:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590896808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d49348861d5d63ad99602c3570b11b17.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В РФ на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Росстата.Последний раз убыль населения свыше 500 тысяч человек регистрировалась в 2005 году.По данным статистики, в городах живут почти 109,3 миллиона человек, на селе — приблизительно 37 миллионов человек.Депутат Государственной думы Светлана Бессараб, комментируя динамику смертности, выразила мнение, что причиной этому послужили трудности в системе здравоохранения, вызванные пандемией COVID-19.
https://ria.ru/20200202/1564157551.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590896808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbf3751ff4341e8051a7098a7365b498.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)