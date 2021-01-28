https://ria.ru/20210128/naselenie-1594979932.html

Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона

Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на полмиллиона

В РФ на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-28T15:53

2021-01-28T15:53

2021-01-29T04:00

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В РФ на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предварительные данные Росстата.Последний раз убыль населения свыше 500 тысяч человек регистрировалась в 2005 году.По данным статистики, в городах живут почти 109,3 миллиона человек, на селе — приблизительно 37 миллионов человек.Депутат Государственной думы Светлана Бессараб, комментируя динамику смертности, выразила мнение, что причиной этому послужили трудности в системе здравоохранения, вызванные пандемией COVID-19.

https://ria.ru/20200202/1564157551.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)