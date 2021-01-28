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Шоубиз
https://ria.ru/20210128/nachalova-1594929482.html
Директор Началовой рассказала, что Фролов угрожал певице перед ее смертью
Директор Началовой рассказала, что Фролов угрожал певице перед ее смертью
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале заявила, что бывший возлюбленный певицы — хоккеист Александр Фролов (они... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:21
2021-01-28T14:21
угрозы
лариса долина
первый канал (телеканал)
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юлия началова
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале заявила, что бывший возлюбленный певицы — хоккеист Александр Фролов (они были вместе с 2011-го по 2016 год) угрожал ей незадолго до смерти."У нее были очень напряженные отношения с Фроловым. Я читала несколько SMS от него. В этих сообщениях конкретно шли угрозы, — рассказала Исаева. — Было написано, что "если мы не договоримся подобру-поздорову, я тогда найду, кого туда заселить (имелась в виду доля в квартире Началовой, которую певица якобы продала хоккеисту за 20 миллионов рублей, но деньги, как утверждалось, так и не получила. — Прим. ред.)".Она также сообщила, что незадолго до смерти, после очередного выяснения отношений с экс-возлюбленным, у певицы резко повысился уровень сахара в крови. "Думаю, что всплеск сахара был вызван неспроста, потому что, как правило, он повышается, когда люди испытывают стресс. Ее уровень сахара был 33. Это зашкаливающий уровень. С таким не живут", — подчеркнула Исаева.Лариса Долина, которая всегда была близкой подругой семьи Началовых, а позже стала крестной Веры — единственной дочери Юлии, рассказала, что певица делилась с ней историями о романе с хоккеистом.Однако затем артистка изменила о нем свое мнение. "Он — не мужчина", — заявила певица, подчеркнув, что возмущена тем, как Фролов требовал с Началовой деньги за оплаченные им рестораны и многое другое.Сам Фролов эти заявления пока никак не прокомментировал.
https://rsport.ria.ru/20190331/1552258892.html
https://ria.ru/20210126/nachalova-1594600332.html
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угрозы, лариса долина, первый канал (телеканал), знаменитости, звезды, юлия началова

Директор Началовой рассказала, что Фролов угрожал певице перед ее смертью

14:21 28.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЭстрадная певица Юлия Началова
Эстрадная певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале заявила, что бывший возлюбленный певицы — хоккеист Александр Фролов (они были вместе с 2011-го по 2016 год) угрожал ей незадолго до смерти.
"У нее были очень напряженные отношения с Фроловым. Я читала несколько SMS от него. В этих сообщениях конкретно шли угрозы, — рассказала Исаева. — Было написано, что "если мы не договоримся подобру-поздорову, я тогда найду, кого туда заселить (имелась в виду доля в квартире Началовой, которую певица якобы продала хоккеисту за 20 миллионов рублей, но деньги, как утверждалось, так и не получила. — Прим. ред.)".
Футболист Евгений Алдонин и певица Юлия Началова. 2010 год - РИА Новости, 1920, 31.03.2019
31 марта 2019, 09:02
Алдонин призвал Фролова поступить по-мужски в вопросе квартиры Началовой
Она также сообщила, что незадолго до смерти, после очередного выяснения отношений с экс-возлюбленным, у певицы резко повысился уровень сахара в крови.
"Думаю, что всплеск сахара был вызван неспроста, потому что, как правило, он повышается, когда люди испытывают стресс. Ее уровень сахара был 33. Это зашкаливающий уровень. С таким не живут", — подчеркнула Исаева.
Лариса Долина, которая всегда была близкой подругой семьи Началовых, а позже стала крестной Веры — единственной дочери Юлии, рассказала, что певица делилась с ней историями о романе с хоккеистом.

"Она была как девочка, которая первый раз влюбилась в жизни. Она была счастлива, а я была счастлива за нее", — вспоминает Долина.

Однако затем артистка изменила о нем свое мнение. "Он — не мужчина", — заявила певица, подчеркнув, что возмущена тем, как Фролов требовал с Началовой деньги за оплаченные им рестораны и многое другое.
Сам Фролов эти заявления пока никак не прокомментировал.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:40Шоубиз
"Он ничтожество": Долина резко высказалась о первом муже Началовой
 
ШоубизугрозыЛариса ДолинаПервый канал (телеканал)ЗнаменитостизвездыЮлия Началова
 
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