https://ria.ru/20210128/moskva-1594963277.html

После нападений на силовиков на незаконной акции в Москве завели семь дел

После нападений на силовиков на незаконной акции в Москве завели семь дел

Семь уголовных дел о "применении насилия к представителю власти" возбудили после несогласованной акции в Москве 23 января, сообщает в четверг столичный главк... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:53

2021-01-28T14:53

2021-01-28T14:53

татьяна потяева

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Семь уголовных дел о "применении насилия к представителю власти" возбудили после несогласованной акции в Москве 23 января, сообщает в четверг столичный главк МВД РФ."За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУСК по городу Москве расследуется семь уголовных дел … по статье 318 УК РФ", - говорится в релизе.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210128/aktsiya-1594957037.html

москва

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татьяна потяева, владимир путин, москва, общество