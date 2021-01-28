https://ria.ru/20210128/moskva-1594917480.html

В Москве за сутки госпитализировали 1063 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1063 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализировано 1063 человека с коронавирусом, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:30

2021-01-28T11:30

2021-01-28T11:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1063 человека с коронавирусом, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 6142 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 2897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1063 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончалось 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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