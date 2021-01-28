https://ria.ru/20210128/moskva-1594896053.html

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Вечером в четверг пробки в Москве могут достичь восьми баллов, дептранс просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, инфографика департамента транспорта РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:58

2021-01-28T08:58

2021-01-28T08:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вечером в четверг пробки в Москве могут достичь восьми баллов, дептранс просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, инфографика департамента транспорта столицы опубликована в Telegram-канале ведомства.Согласно инфографике, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.Кроме того, дептранс сообщает, что утром движение в центр затруднено на Волоколамском шоссе и Волгоградском проспекте. При этом на проспекте Генерала Дорохова, Звенигородском шоссе и проспекте Вернадского движение нормальное."На улице Свободы, дом 15 в направлении Волоколамского шоссе ДТП с участием уборочной техники и трех легковых автомобилей, заняты обе полосы, пробка на данный момент растянулась на один километр", - говорится в сообщении.Сообщается, что информацию об этом передали, в ближайшее время на место прибудут сотрудники и ДТП будет разобрано. Пробка продолжает расти."Напоминаем, что на данный момент действует экстренное предупреждение от МЧС, ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах соблюдать дистанцию и скоростной режим. Общая длинна заторов 85 километров. Желаем Вам хорошего дня!" - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594657846.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество