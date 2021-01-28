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Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы
Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы
Вечером в четверг пробки в Москве могут достичь восьми баллов, дептранс просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, инфографика департамента транспорта РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:58
2021-01-28T08:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вечером в четверг пробки в Москве могут достичь восьми баллов, дептранс просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, инфографика департамента транспорта столицы опубликована в Telegram-канале ведомства.Согласно инфографике, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.Кроме того, дептранс сообщает, что утром движение в центр затруднено на Волоколамском шоссе и Волгоградском проспекте. При этом на проспекте Генерала Дорохова, Звенигородском шоссе и проспекте Вернадского движение нормальное."На улице Свободы, дом 15 в направлении Волоколамского шоссе ДТП с участием уборочной техники и трех легковых автомобилей, заняты обе полосы, пробка на данный момент растянулась на один километр", - говорится в сообщении.Сообщается, что информацию об этом передали, в ближайшее время на место прибудут сотрудники и ДТП будет разобрано. Пробка продолжает расти."Напоминаем, что на данный момент действует экстренное предупреждение от МЧС, ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах соблюдать дистанцию и скоростной режим. Общая длинна заторов 85 километров. Желаем Вам хорошего дня!" - добавили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

08:58 28.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вечером в четверг пробки в Москве могут достичь восьми баллов, дептранс просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, инфографика департамента транспорта столицы опубликована в Telegram-канале ведомства.
Согласно инфографике, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.
Кроме того, дептранс сообщает, что утром движение в центр затруднено на Волоколамском шоссе и Волгоградском проспекте. При этом на проспекте Генерала Дорохова, Звенигородском шоссе и проспекте Вернадского движение нормальное.
"На улице Свободы, дом 15 в направлении Волоколамского шоссе ДТП с участием уборочной техники и трех легковых автомобилей, заняты обе полосы, пробка на данный момент растянулась на один километр", - говорится в сообщении.
Сообщается, что информацию об этом передали, в ближайшее время на место прибудут сотрудники и ДТП будет разобрано. Пробка продолжает расти.
"Напоминаем, что на данный момент действует экстренное предупреждение от МЧС, ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах соблюдать дистанцию и скоростной режим. Общая длинна заторов 85 километров. Желаем Вам хорошего дня!" - добавили в ведомстве.
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