Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210128/minenergo-1595013590.html
Минэнерго РФ ожидает рост поставок газа в КНР до 46,5 млрд кубометров
Минэнерго РФ ожидает рост поставок газа в КНР до 46,5 млрд кубометров
Минэнерго ожидает роста поставок газа из России в Китай к 2025 году до 38-43 миллиардов кубометров в год, к 2035 году - до 46,5 миллиарда кубометров, говорится... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:08
2021-01-28T18:08
россия-китай: главное
россия
сила сибири (газопровод)
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/72560/57/725605702_0:45:897:550_1920x0_80_0_0_1d05b10167f8d4a91dd599fa1c0ef2e2.jpg
МОСКВА, 28 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Минэнерго ожидает роста поставок газа из России в Китай к 2025 году до 38-43 миллиардов кубометров в год, к 2035 году - до 46,5 миллиарда кубометров, говорится в проекте генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.Этот объем складывается из поставок по "восточному" маршруту ("Сила Сибири") в объеме до 38 миллиардов кубометров в год в течение 30 лет, а также из поставок по отводу от магистрального газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в объеме до 8,5 миллиарда кубометров в год.Отмечается, что общий объем поставок российского трубопроводного газа в Китай может значительно вырасти в случае реализации проекта поставки природного газа через западную границу России и Китая (объема экспорта газа в рамках проекта – до 30 миллиардов кубометров в год, а также в случае реализации проекта поставки природного газа из России в Китай через территорию Монголии (до 50 миллиардов кубометров в год).
https://ria.ru/20210127/gazprom-1594792248.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/72560/57/725605702_52:0:845:595_1920x0_80_0_0_37619fa6255c2b4058e93c06b0537a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сила сибири (газопровод), китай

Минэнерго РФ ожидает рост поставок газа в КНР до 46,5 млрд кубометров

18:08 28.01.2021
 
© Министерство энергетики Российской ФедерацииМинистерство энергетики Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Министерство энергетики Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Минэнерго ожидает роста поставок газа из России в Китай к 2025 году до 38-43 миллиардов кубометров в год, к 2035 году - до 46,5 миллиарда кубометров, говорится в проекте генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Этот объем складывается из поставок по "восточному" маршруту ("Сила Сибири") в объеме до 38 миллиардов кубометров в год в течение 30 лет, а также из поставок по отводу от магистрального газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в объеме до 8,5 миллиарда кубометров в год.
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:33Россия-Китай: Главное
"Газпром" построил уже 12% участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды
Отмечается, что общий объем поставок российского трубопроводного газа в Китай может значительно вырасти в случае реализации проекта поставки природного газа через западную границу России и Китая (объема экспорта газа в рамках проекта – до 30 миллиардов кубометров в год, а также в случае реализации проекта поставки природного газа из России в Китай через территорию Монголии (до 50 миллиардов кубометров в год).
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияСила Сибири (газопровод)Китай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
Лента новостейМолния