https://ria.ru/20210128/minenergo-1595013590.html

Минэнерго РФ ожидает рост поставок газа в КНР до 46,5 млрд кубометров

Минэнерго РФ ожидает рост поставок газа в КНР до 46,5 млрд кубометров

Минэнерго ожидает роста поставок газа из России в Китай к 2025 году до 38-43 миллиардов кубометров в год, к 2035 году - до 46,5 миллиарда кубометров, говорится... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:08

2021-01-28T18:08

2021-01-28T18:08

россия-китай: главное

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китай

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МОСКВА, 28 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Минэнерго ожидает роста поставок газа из России в Китай к 2025 году до 38-43 миллиардов кубометров в год, к 2035 году - до 46,5 миллиарда кубометров, говорится в проекте генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.Этот объем складывается из поставок по "восточному" маршруту ("Сила Сибири") в объеме до 38 миллиардов кубометров в год в течение 30 лет, а также из поставок по отводу от магистрального газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в объеме до 8,5 миллиарда кубометров в год.Отмечается, что общий объем поставок российского трубопроводного газа в Китай может значительно вырасти в случае реализации проекта поставки природного газа через западную границу России и Китая (объема экспорта газа в рамках проекта – до 30 миллиардов кубометров в год, а также в случае реализации проекта поставки природного газа из России в Китай через территорию Монголии (до 50 миллиардов кубометров в год).

https://ria.ru/20210127/gazprom-1594792248.html

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китай

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россия, сила сибири (газопровод), китай