https://ria.ru/20210128/medrese-1595007479.html

В Татарстане рассказали о работе первого онлайн-медресе

В Татарстане рассказали о работе первого онлайн-медресе

В Татарстане открыли первое образовательное учреждение для мусульман, которое будет работать в режиме онлайн, в первый день оно приняло свыше 2500 студентов,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:45

2021-01-28T17:45

2021-01-28T17:45

религия и мировоззрение

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Татарстане открыли первое образовательное учреждение для мусульман, которое будет работать в режиме онлайн, в первый день оно приняло свыше 2500 студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан."Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы", - отметили в муфтияте. Обучение в нем идет на татарском языке. Причем ознакомиться с материалами курсов, как отметили в ДУМ РТ, можно в любое время суток и с любого устройства, подключенного к сети интернет - компьютер, планшет, смартфон и так далее. "В качестве преподавателей онлайн-медресе привлечены имамы, получившие образование в высших религиозных учебных заведениях Республики Татарстан и имеющие специальное свидетельство на право осуществления религиозной деятельности. Проект первого татарского онлайн-медресе, предложенный ДУМ РТ, в настоящее время является единственной альтернативой лекциям неизвестных "шейхов" и сомнительным видеоресурсам в интернете", - пояснили в муфтияте.

https://ria.ru/20201118/muftiy-1585250559.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан)