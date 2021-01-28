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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210128/medrese-1595007479.html
В Татарстане рассказали о работе первого онлайн-медресе
В Татарстане рассказали о работе первого онлайн-медресе
В Татарстане открыли первое образовательное учреждение для мусульман, которое будет работать в режиме онлайн, в первый день оно приняло свыше 2500 студентов,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:45
2021-01-28T17:45
религия и мировоззрение
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Татарстане открыли первое образовательное учреждение для мусульман, которое будет работать в режиме онлайн, в первый день оно приняло свыше 2500 студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан."Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы", - отметили в муфтияте. Обучение в нем идет на татарском языке. Причем ознакомиться с материалами курсов, как отметили в ДУМ РТ, можно в любое время суток и с любого устройства, подключенного к сети интернет - компьютер, планшет, смартфон и так далее. "В качестве преподавателей онлайн-медресе привлечены имамы, получившие образование в высших религиозных учебных заведениях Республики Татарстан и имеющие специальное свидетельство на право осуществления религиозной деятельности. Проект первого татарского онлайн-медресе, предложенный ДУМ РТ, в настоящее время является единственной альтернативой лекциям неизвестных "шейхов" и сомнительным видеоресурсам в интернете", - пояснили в муфтияте.
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республика татарстан (татарстан)

В Татарстане рассказали о работе первого онлайн-медресе

17:45 28.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
Прямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Татарстане открыли первое образовательное учреждение для мусульман, которое будет работать в режиме онлайн, в первый день оно приняло свыше 2500 студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
"Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы", - отметили в муфтияте.
Обучение в нем идет на татарском языке. Причем ознакомиться с материалами курсов, как отметили в ДУМ РТ, можно в любое время суток и с любого устройства, подключенного к сети интернет - компьютер, планшет, смартфон и так далее.
"В качестве преподавателей онлайн-медресе привлечены имамы, получившие образование в высших религиозных учебных заведениях Республики Татарстан и имеющие специальное свидетельство на право осуществления религиозной деятельности. Проект первого татарского онлайн-медресе, предложенный ДУМ РТ, в настоящее время является единственной альтернативой лекциям неизвестных "шейхов" и сомнительным видеоресурсам в интернете", - пояснили в муфтияте.
Закрытые столики на территории фудкорта торгового центра Мега Новосибирск - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Религия и мировоззрениеРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
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