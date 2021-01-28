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Times: американцы похитили в Ливии "Панцирь-С1"
Times: американцы похитили в Ливии "Панцирь-С1"
Британская газета Times пишет, что в прошлом году на поле боя в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", купленный ОАЭ... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:26
2021-01-28T18:51
россия
халифа хафтар
панцирь-с1
михаил богданов
москва
ливия
сша
в мире
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Британская газета Times пишет, что в прошлом году на поле боя в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", купленный ОАЭ. Затем его якобы секретно доставили на американскую авиабазу в Германии.Как пишет издание, инцидент произошел в июне 2020 года, когда силы главы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи. ЗРК взяли после захвата авиабазы во время контратаки — однако газета не уточняет, кто именно это сделал.По информации Times, в аэропорт Зувара для транспортировки комплекса на авиабазу Рамштайн в Германии прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. "Панцирь-С1" у России якобы купили Объединенные Арабские Эмираты, а затем его направили в Ливию для поддержки сил, верных Хафтару.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что усилия в Ливии необходимо направить на восстановление суверенитета и государственности страны.Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии — военного решения там нет.
https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html
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россия
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россия, халифа хафтар, панцирь-с1, михаил богданов, москва, ливия, сша, в мире

Times: американцы похитили в Ливии "Панцирь-С1"

17:26 28.01.2021 (обновлено: 18:51 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время динамического показа в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время динамического показа в рамках Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Британская газета Times пишет, что в прошлом году на поле боя в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", купленный ОАЭ. Затем его якобы секретно доставили на американскую авиабазу в Германии.
Как пишет издание, инцидент произошел в июне 2020 года, когда силы главы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи. ЗРК взяли после захвата авиабазы во время контратаки — однако газета не уточняет, кто именно это сделал.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября 2020, 19:05
США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии
По информации Times, в аэропорт Зувара для транспортировки комплекса на авиабазу Рамштайн в Германии прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. "Панцирь-С1" у России якобы купили Объединенные Арабские Эмираты, а затем его направили в Ливию для поддержки сил, верных Хафтару.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что усилия в Ливии необходимо направить на восстановление суверенитета и государственности страны.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии — военного решения там нет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 11:14
Россия заинтересована в оказании максимального содействия Ливии
 
РоссияХалифа ХафтарПанцирь-С1Михаил БогдановМоскваЛивияСШАВ мире
 
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