https://ria.ru/20210128/liviya-1595002413.html

Times: американцы похитили в Ливии "Панцирь-С1"

Times: американцы похитили в Ливии "Панцирь-С1"

Британская газета Times пишет, что в прошлом году на поле боя в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", купленный ОАЭ... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:26

2021-01-28T17:26

2021-01-28T18:51

россия

халифа хафтар

панцирь-с1

михаил богданов

москва

ливия

сша

в мире

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Британская газета Times пишет, что в прошлом году на поле боя в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", купленный ОАЭ. Затем его якобы секретно доставили на американскую авиабазу в Германии.Как пишет издание, инцидент произошел в июне 2020 года, когда силы главы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи. ЗРК взяли после захвата авиабазы во время контратаки — однако газета не уточняет, кто именно это сделал.По информации Times, в аэропорт Зувара для транспортировки комплекса на авиабазу Рамштайн в Германии прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. "Панцирь-С1" у России якобы купили Объединенные Арабские Эмираты, а затем его направили в Ливию для поддержки сил, верных Хафтару.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что усилия в Ливии необходимо направить на восстановление суверенитета и государственности страны.Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии — военного решения там нет.

https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html

https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html

россия

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ливия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, халифа хафтар, панцирь-с1, михаил богданов, москва, ливия, сша, в мире