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Друг Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера
Друг Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера
Друг Василия Ланового, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:21
2021-01-28T14:21
2021-01-28T14:21
культура
коронавирус covid-19
ирина купченко
василий лановой
евгений герасимов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Друг Василия Ланового, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера.По его словам, об отсутствии положительной динамики близким было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня."(Состояние. — Прим. ред.) очень тяжелое", — отметил Герасимов в комментарии телеканалу "Звезда".По данным Пятого канала, на протяжении всего первого месяца лечение Ланового не приносило результатов. Накануне ему потребовалась операция, после чего его подключили к аппарату ИВЛ.Актер заразился коронавирусом в начале января. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и положили в больницу вместе с женой Ириной Купченко.
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культура, коронавирус covid-19, ирина купченко, василий лановой, евгений герасимов
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Друг Василия Ланового, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера.
По его словам, об отсутствии положительной динамики близким было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня.
"(Состояние. — Прим. ред.) очень тяжелое", — отметил Герасимов в комментарии телеканалу "Звезда".
По данным Пятого канала
, на протяжении всего первого месяца лечение Ланового не приносило результатов. Накануне ему потребовалась операция, после чего его подключили к аппарату ИВЛ.
Актер заразился коронавирусом в начале января. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и положили в больницу вместе с женой Ириной Купченко.