https://ria.ru/20210128/lanovoy-1594956107.html

Друг Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера

Друг Ланового рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера

Друг Василия Ланового, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:21

2021-01-28T14:21

2021-01-28T14:21

культура

коронавирус covid-19

ирина купченко

василий лановой

евгений герасимов

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Друг Василия Ланового, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера.По его словам, об отсутствии положительной динамики близким было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня."(Состояние. — Прим. ред.) очень тяжелое", — отметил Герасимов в комментарии телеканалу "Звезда".По данным Пятого канала, на протяжении всего первого месяца лечение Ланового не приносило результатов. Накануне ему потребовалась операция, после чего его подключили к аппарату ИВЛ.Актер заразился коронавирусом в начале января. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и положили в больницу вместе с женой Ириной Купченко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, коронавирус covid-19, ирина купченко, василий лановой, евгений герасимов