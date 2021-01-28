https://ria.ru/20210128/kursy-1595021839.html

Мусульмане Татарстана организовали курсы реабилитации для незрячих

Мусульмане Татарстана организовали курсы реабилитации для незрячих

В Казани стартовали курсы реабилитации для незрячих и слабовидящих, которые проводит исламский благотворительный фонд "Ярдэм", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:58

2021-01-28T18:58

2021-01-28T18:58

религия и мировоззрение

россия

общество

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Казани стартовали курсы реабилитации для незрячих и слабовидящих, которые проводит исламский благотворительный фонд "Ярдэм", сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ)."Главной целью проекта является содействие в социализации инвалидов по зрению, путем реализации комплексного подхода для их социальной (бытовой), образовательной, психологической и физической реабилитации в виде проведения курсов. Одной из задач проекта является повышение уровня внимания к проблемам инвалидов по зрению со стороны общества", - рассказали о курсах в муфтияте.Курсы продлятся месяц. На них приехали реабилитанты из разных регионов Российской Федерации – Ивановской, Амурской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей, Республики Башкортостан и Удмуртии, Пермьского края, а также из городов и районов Татарстана. "Каждый незрячий, приезжающий на реабилитационные курсы, прежде всего начинает изучать систему шеститочия по методу Луи Брайля, на котором основана письменность для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Для незрячих и слабовидящих людей умение читать и писать по Брайлю является ключом к грамотности, успешному трудоустройству и независимости", - отметили в ДУМ РТ.

https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html

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