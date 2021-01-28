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Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 100 миллионов, свыше 2,1 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:34
2021-01-28T15:34
2021-01-28T15:34
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ЖЕНЕВА, 28 янв - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 100 миллионов, свыше 2,1 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По информации ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 100 200 107, скончался 2 158 761 пациент с коронавирусом.Согласно данным ВОЗ, лидером по числу инфицированных остаются США - более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10 миллионов), на третьем - Бразилия (около 9 миллионов), на четвертом - Россия (более 3,7 миллиона), на пятом - Великобритания (более 3,6 миллиона).Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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