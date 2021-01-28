https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594967408.html

В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса

В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса

В России разработали новую тест-систему, которая умеет отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:11

2021-01-28T15:11

2021-01-28T15:22

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России разработали новую тест-систему, которая умеет отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наши ученые из центрального научного медицинского института эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать вирус уже привычный от вируса с новыми мутациями", - сказала Попова в эфире Первого канала.Она отметила, что разработанная тест-система готовится к регистрации. "Это обычная система для ПЦР-диагностики. Он будет проводиться не четыре часа в лаборатории, а порядка 40 минут, не больше", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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