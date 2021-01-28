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В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
В России разработали новую тест-систему, которая умеет отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:11
2021-01-28T15:11
2021-01-28T15:22
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России разработали новую тест-систему, которая умеет отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наши ученые из центрального научного медицинского института эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать вирус уже привычный от вируса с новыми мутациями", - сказала Попова в эфире Первого канала.Она отметила, что разработанная тест-система готовится к регистрации. "Это обычная система для ПЦР-диагностики. Он будет проводиться не четыре часа в лаборатории, а порядка 40 минут, не больше", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество