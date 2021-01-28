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Путин оценил принимаемые в России меры по борьбе с COVID-19
Путин оценил принимаемые в России меры по борьбе с COVID-19
Принимаемые в РФ меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:05
2021-01-28T15:05
2021-01-28T15:24
россия
владимир путин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Принимаемые в РФ меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы, считает президент России Владимир Путин."Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для наших граждан, и в целом дают положительный результат", - сказал он на совещании с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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