https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594965822.html

Путин оценил принимаемые в России меры по борьбе с COVID-19

Путин оценил принимаемые в России меры по борьбе с COVID-19

Принимаемые в РФ меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:05

2021-01-28T15:05

2021-01-28T15:24

россия

владимир путин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Принимаемые в РФ меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы, считает президент России Владимир Путин."Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для наших граждан, и в целом дают положительный результат", - сказал он на совещании с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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