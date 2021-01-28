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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594915794.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:17
2021-01-28T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
москва
псковская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия - 0,2%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область - 0,3%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия, москва, псковская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:17 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия - 0,2%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияМоскваПсковская область
 
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