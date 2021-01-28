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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594914511.html
В России выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 19 138 случаев COVID-19, это на 1397 больше, чем накануне, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:12
2021-01-28T11:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. За сутки в России выявили 19 138 случаев COVID-19, это на 1397 больше, чем накануне, сообщили в оперштабе.Темп прироста вырос до 0,51 процента, у 11,5 процента нет симптомов. Умерли 575 человек, выписались 26 775.Больше всего новых пациентов в Москве (2897, днем ранее было на 1060 меньше), Санкт-Петербурге (2128) и Подмосковье (939); меньше всего в Туве (11), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (шесть).С весны в России зарегистрировали 3 793 810 заразившихся, из них более 71 тысячи скончались, 3,2 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 99,9 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число еще несколько дней назад превысило 100 миллионов.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,5 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 28.01.2021 (обновлено: 11:50 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. За сутки в России выявили 19 138 случаев COVID-19, это на 1397 больше, чем накануне, сообщили в оперштабе.
Темп прироста вырос до 0,51 процента, у 11,5 процента нет симптомов. Умерли 575 человек, выписались 26 775.
Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 01:03
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Больше всего новых пациентов в Москве (2897, днем ранее было на 1060 меньше), Санкт-Петербурге (2128) и Подмосковье (939); меньше всего в Туве (11), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (шесть).
С весны в России зарегистрировали 3 793 810 заразившихся, из них более 71 тысячи скончались, 3,2 миллиона вылечились.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 99,9 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число еще несколько дней назад превысило 100 миллионов.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,5 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 05:24Распространение коронавируса
Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
 
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