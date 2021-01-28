https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594914511.html

В России выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 19 138 случаев COVID-19, это на 1397 больше, чем накануне, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:12

2021-01-28T11:12

2021-01-28T11:50

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. За сутки в России выявили 19 138 случаев COVID-19, это на 1397 больше, чем накануне, сообщили в оперштабе.Темп прироста вырос до 0,51 процента, у 11,5 процента нет симптомов. Умерли 575 человек, выписались 26 775.Больше всего новых пациентов в Москве (2897, днем ранее было на 1060 меньше), Санкт-Петербурге (2128) и Подмосковье (939); меньше всего в Туве (11), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (шесть).С весны в России зарегистрировали 3 793 810 заразившихся, из них более 71 тысячи скончались, 3,2 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 99,9 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число еще несколько дней назад превысило 100 миллионов.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,5 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594888237.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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