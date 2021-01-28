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Мужчина рассказал о последнем разговоре с умирающей от COVID-19 женой
Мужчина рассказал о последнем разговоре с умирающей от COVID-19 женой
В Великобритании умирающая от COVID-19 женщина успела в последний раз позвонить мужу и сыну, успев сказать, что она их любит, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T06:55
2021-01-28T07:30
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Великобритании умирающая от COVID-19 женщина успела в последний раз позвонить мужу и сыну, успев сказать, что она их любит, пишет The Daily Mail.Эмма Рейли, которой было 38 лет, скончалась, проведя 12 дней на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам ее мужа Тони, супруги почувствовала симптомы "тяжелой простуды" накануне (католического. – прим. ред.) Рождества, при этом у нее оказался положительный результат теста на коронавирус. Вскоре из-за ухудшения самочувствия женщину госпитализировали.Из-за проблем с легкими ее подключили к аппарату ИВЛ. Перед этим у Рейли состоялся последний разговор с супругой. "Она позвонила мне и была так слаба, что едва могла говорить. Она сказала мне и (сыну. – прим. ред.) Коннору, что любит нас. Это был последний раз, когда я с ней разговаривал", - сообщил он.Утром 7 января врачи уведомили мужчину, что больше ничем не могут помочь его жене и что ему необходимо прибыть в больницу. "Они сказали, что ей осталось недолго. Я держал ее за руку, когда она уходила", - сообщил он. В тот же день Рейли умерла. По словам мужа, самым тяжелым для него было рассказать о смерти жены их пятилетнему сыну. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Мужчина рассказал о последнем разговоре с умирающей от COVID-19 женой

06:55 28.01.2021 (обновлено: 07:30 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Великобритании умирающая от COVID-19 женщина успела в последний раз позвонить мужу и сыну, успев сказать, что она их любит, пишет The Daily Mail.
Эмма Рейли, которой было 38 лет, скончалась, проведя 12 дней на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам ее мужа Тони, супруги почувствовала симптомы "тяжелой простуды" накануне (католического. – прим. ред.) Рождества, при этом у нее оказался положительный результат теста на коронавирус. Вскоре из-за ухудшения самочувствия женщину госпитализировали.
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Из-за проблем с легкими ее подключили к аппарату ИВЛ. Перед этим у Рейли состоялся последний разговор с супругой. "Она позвонила мне и была так слаба, что едва могла говорить. Она сказала мне и (сыну. – прим. ред.) Коннору, что любит нас. Это был последний раз, когда я с ней разговаривал", - сообщил он.
Утром 7 января врачи уведомили мужчину, что больше ничем не могут помочь его жене и что ему необходимо прибыть в больницу.
"Они сказали, что ей осталось недолго. Я держал ее за руку, когда она уходила", - сообщил он.
В тот же день Рейли умерла. По словам мужа, самым тяжелым для него было рассказать о смерти жены их пятилетнему сыну.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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