https://ria.ru/20210128/konkurs-1594938279.html

В жюри конкурса Андрея Стенина — 2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии

В жюри конкурса Андрея Стенина — 2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии

Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина (http://stenincontest.ru) назвал состав своего звездного жюри. В 2021 году его... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:00

2021-01-28T11:00

2021-01-28T17:41

андрей стенин

новости агентства

общество

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МОСКВА, 28 янв — пресс-служба МИА "Россия сегодня". Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина (http://stenincontest.ru) назвал состав своего звездного жюри. В 2021 году его интернациональная команда по-своему уникальна: в нее вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса имени Стенина.Среди них фотодиректор журнала "Штерн" (Stern) Андреас Трамп (Германия); Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом — фотодиректор немецкой версии журнала "ГЕО" (GEO); основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди (Festival della Fotografia Etica) Альберто Прина (Италия); фоторедактор старейших изданий Южной Африки "Кейп Таймс" (Cape Times) и "Кейп Аргус" (Cape Argus) в составе медиагруппы "Индепендент Медиа" (Independent Media) Йэн Лэндсберг (ЮАР); двукратный обладатель ведущей фотопремии мира World Press Photo, специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников (Россия); Юрий Козырев (Россия), многократный обладатель ведущих международных фотопремий, сооснователь знаменитого международного агентства фотографии "Нур" (Noor). Тематические проекты агентства инициируют глобальные позитивные изменения в социуме и окружающей среде, освещая как проблемы глобального потепления, так и рассказывая о социальной несправедливости или нарушениях прав человека языком фотографии.Юрий Козырев, российский фотограф, сооснователь агентства Noor Images: "Я благодарен и для меня почетно быть приглашенным в жюри конкурса имени Стенина. Это уже сложившаяся команда со своим авторитетом, своими взглядами, концепцией, условиями, да и с легендой. Андрей был хорошим фотографом, прекрасным профессионалом. Очень важно об этом помнить. Для меня любой конкурс — это честное подведение итогов: просматривая все, что сделал за год, ты понимаешь свои плюсы и минусы. Есть также и объективные обстоятельства — например, этот год был сложным для всех нас. Если рассматривать профессию фотожурналиста, то ее ключевой момент — это возможность двигаться и оказываться в правильных местах вовремя. Люди готовы, например, как Андрей Стенин, идти рисковать и быть там, где горячо. И вдруг из-за пандемии мы оказались в таких жестких рамках, когда нас всех ограничили в передвижении. Мне очень любопытно, как фотографы, тем более молодые ребята, для которых движение — это жизнь, справлялись и решали эту проблему. По поводу коронавируса, пандемии обязательно выскажутся молодые люди. Но выделять одну эту тему неправильно. Жизнь продолжается. И если обращаться опять же к опыту Андрея Стенина, который снимал войну и был военным репортером, — он снимал и жизнь там, в конфликтах. А жизнь, как мы знаем, не только из пуль состоит: там и рожают, и любят, и расстаются, и ревнуют. Поэтому эти аспекты жизненные тоже должны быть".Андреас Трамп, фотодиректор журнала "Штерн" (Stern) (Германия): "Это было весной 2017 года, когда меня в первый раз позвали в жюри конкурса имени Андрея Стенина. Увидеть Москву и поработать с командой профессионалов из "Россия сегодня" было большой удачей. Во время работы жюри я обрел новых коллег, но, что важнее, я увидел работы множества новых фотографов. Теперь, когда меня спросили, хотел бы я вновь стать членом жюри конкурса уже в 2021 году, я не раздумывая принял это приглашение. Я абсолютно уверен, что мне вновь предстоит увидеть превосходные работы фотографов со всего мира. Я очень жду этого".Рут Айххорн, независимый куратор и фоторедактор, в прошлом — фотодиректор немецкой версии журнала "ГЕО" (GEO) (Германия): "Впервые я принимала участие в 2016-м и рассматривала по большей части работы 2015 года. Помню, тогда в составе жюри были специалисты из разных стран — России, Италии, Китая, Америки, Швеции и Германии. Все они отличные профессионалы, и у всех были сильные и убедительные аргументы. Мы с ними увлеченно спорили о работах участников, эстетике и ценности информации. Я рада, что конкурс популярен и сейчас и имеет поклонников и поддержку. Для фотографа важна любая возможность показать свою работу и получить признание. А юные фотожурналисты в особенности нуждаются в практике и возможности оценить свои работы на глобальном уровне".Альберто Прина, основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди (Festival della Fotografia Etica) (Италия): "Я счастлив приглашению присоединиться к жюри конкурса имени Стенина во второй раз. Мой первый опыт был очень позитивным, он дал мне возможность работать с коллегами со всего мира, увлеченными своим делом, которые стараются оказать положительное влияние на фотосообщество. Для меня станет большой честью внести свой вклад в этот замечательный проект и наблюдать за его развитием. Я с нетерпением жду начала работы с коллегами по жюри и оценки работ молодых фотожурналистов, особенно в такой важный для всего мира период".Йэн Лэндсберг, фоторедактор "Кейп Таймс" (Cape Times) и "Кейп Аргус" (Cape Argus) в составе медиагруппы "Индепендент Медиа" (Independent Media) (ЮАР): "Участвуя в конкурсе имени Андрея Стенина в 2017 году как член жюри, я смог критически взглянуть на собственные взгляды о фотожурналистике в меняющемся мире, а также оценить работы молодых фотографов из дальних уголков земли. Что меня особенно впечатлило — разнообразие и широта взглядов команды жюри, которая состояла из профессионалов этой индустрии и экспертов из Италии, Германии, Китая, Южной Африки и России, а также методичная точность, с которой подготовка и логистика процесса оценки была выполнена командой по проведению конкурса под руководством Оксаны Олейник. Мне очень интересно посмотреть, как жюри в 2021 году будет оценивать то, как фотографы интерпретировали, поймали и приняли новую реальность, вызванную глобальной пандемией. Для меня большая честь и привилегия снова участвовать в конкурсе в качестве члена жюри".Валерий Мельников, двукратный обладатель премии World Press Photo, специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня": "В этом году я буду среди членов жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Несколько лет назад я уже работал в составе жюри этого конкурса. И уже тогда, несмотря на то, что конкурс еще только набирал свои обороты, было прислано очень большое количество сильных и очень интересных работ. Тогда для меня это был первый опыт работы в международной команде жюри, в которую входили представители медиаиндустрии со всего мира. Я очень надеюсь, что в этом году мы также увидим большое число сильных, интересных и разнообразных работ, тем более что минувший год был непростым и для России, и для всего мира. Хочу пригласить к участию в нашем конкурсе всех фотографов, кому есть что показать в своих фотографиях, и рассказать миру о том, как они прожили этот год".В 2021 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях — "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 28 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском (https://stenincontest.com/) и китайском (https://cn.stenincontest.com/) языках.Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках — выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира Организации Объединенных Наций (ООН) — главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран. С 2019 года выставки конкурса проходят также в Совете Европы в Страсбурге.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия — Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20201222/stenin-1590207167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей стенин, новости агентства, общество