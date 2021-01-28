https://ria.ru/20210128/konferentsiya-1594957501.html

Конференция "Устойчивое развитие и ESG-индексы" состоится 18 февраля

Конференция "Устойчивое развитие и ESG-индексы" состоится 18 февраля

Деловое издание "Ведомости" приглашает принять участие в онлайн-конференции "Устойчивое развитие и ESG-индексы". РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:27

2021-01-28T14:27

2021-01-28T14:27

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 янв — ООО "Балтик Бизнес Медиа". Деловое издание "Ведомости" приглашает принять участие в онлайн-конференции "Устойчивое развитие и ESG-индексы". Дата и время проведения: 18 февраля 2021, 11:00-15:00 (онлайн). Подробнее по ссылке. Ведущие компании расскажут об успешных практиках и решениях в области устойчивого развития, о способах поддержки местных сообществ, о новых технологиях для экологичного воздействия на окружающую среду. Эксперты также обсудят роль и приоритеты российского бизнеса в достижении ЦУР, влияние ESG-факторов на стратегию развития компании и процесс принятия решений в кризисный период.В фокусе обсужденияРоль государства в развитии инвестиционной деятельности и привлечении внебюджетных средств в проекты устойчивого развития.Инструменты оценки устойчивости деятельности компаний как показатель инвестиционного климата в стране и в регионах.Развитие российских ESG-индексов и практика их использования.Развитие инвестиционной привлекательности регионов присутствия компании.Как компании выстраивают систему социально-экологического менеджмента?Как внедрение и использование цифровых технологий способствует устойчивому развитию?Обеспечение минимизации воздействия производств на окружающую среду. Лучшие корпоративные экологические проекты 2020 года. АудиторияМероприятие будет интересно представителям государственных органов власти, руководителям GR, PR, CSR, IR, HR-департаментов, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам, СМИ.Трансляция эфира будет осуществляться на сайте мероприятия. Для просмотра необходима регистрация по ссылке.Контакты: Полина Самуйлова, руководитель проекта, +7 (981) 847-37-39, samuilova@spb.vedomosti.ru; Татьяна Алексеева, менеджер делегатского участия, alekseeva@spb.vedomosti.ru; Лариса Галушко, по вопросам спонсорства, galushko@spb.vedomosti.ru; Юлия Земцовская, по вопросам спонсорства, zemtsovskaya@spb.vedomosti.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы