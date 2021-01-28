https://ria.ru/20210128/konferentsiya-1594955417.html
"Ведомости" проведут конференцию по социальной ответственности бизнеса
"Ведомости" проведут конференцию по социальной ответственности бизнеса
Деловое издание "Ведомости" приглашает принять участие в онлайн-конференции "Социальная ответственность бизнеса: практики российских регионов". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:19
2021-01-28T14:19
2021-01-28T14:20
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 янв - ООО "Балтик Бизнес Медиа". Деловое издание "Ведомости" приглашает принять участие в онлайн-конференции "Социальная ответственность бизнеса: практики российских регионов". Дата и время проведения: 17 февраля 2021, 11:00-13:30 (онлайн). Подробнее по ссылке.На конференции будут представлены лучшие социальны программы бизнеса Северо-Западного федерального округа, показаны кейсы по благоустройству районов, развитию местных сообществ, реализуемых совместно бизнесом и региональной властью. В фокусе обсужденияКак изменились и трансформировались отношения бизнеса и власти? Как ответственный бизнес поддерживает социальное развитие местных сообществ? Опыт реализации социальных проектов, оценка эффективности. Перевод корпоративных программ в диджитал: что возьмем с собой в постковид?Вклад в здоровье и благополучие людей с помощью значимых инноваций.Анализ менеджмента, базирующегося на КСО, и его влияние на положение компании на рынке в условиях кризисной ситуации.АудиторияМероприятие будет интересно главам регионов Северо-Западного федерального округа, руководителям профильных департаментов и топ-менеджменту крупных компаний, банков, консультантам и аналитикам рынка. Кроме того, на конференцию приглашаем представителей как профильных, так и ведущих деловых и общественно-политических средств массовой информации.Трансляция эфира будет осуществляться на сайте мероприятия. Для просмотра необходима регистрация по ссылке.Контакты: Полина Самуйлова, руководитель проекта, +7 (981) 847-37-39; Татьяна Алексеева, менеджер делегатского участия; Лариса Галушко, по вопросам спонсорства; Юлия Земцовская, по вопросам спонсорства.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 28 янв - ООО "Балтик Бизнес Медиа". Деловое издание "Ведомости" приглашает принять участие в онлайн-конференции "Социальная ответственность бизнеса: практики российских регионов".
Дата и время проведения: 17 февраля 2021, 11:00-13:30 (онлайн).
На конференции будут представлены лучшие социальны программы бизнеса Северо-Западного федерального округа, показаны кейсы по благоустройству районов, развитию местных сообществ, реализуемых совместно бизнесом и региональной властью.
В фокусе обсуждения
Как изменились и трансформировались отношения бизнеса и власти?
Как ответственный бизнес поддерживает социальное развитие местных сообществ? Опыт реализации социальных проектов, оценка эффективности.
Перевод корпоративных программ в диджитал: что возьмем с собой в постковид?
Вклад в здоровье и благополучие людей с помощью значимых инноваций.
Анализ менеджмента, базирующегося на КСО, и его влияние на положение компании на рынке в условиях кризисной ситуации.
Аудитория
Мероприятие будет интересно главам регионов Северо-Западного федерального округа, руководителям профильных департаментов и топ-менеджменту крупных компаний, банков, консультантам и аналитикам рынка. Кроме того, на конференцию приглашаем представителей как профильных, так и ведущих деловых и общественно-политических средств массовой информации.
Трансляция эфира будет осуществляться на сайте мероприятия. Для просмотра необходима регистрация по ссылке
.
Контакты: Полина Самуйлова
, руководитель проекта, +7 (981) 847-37-39; Татьяна Алексеева
, менеджер делегатского участия; Лариса Галушко
, по вопросам спонсорства; Юлия Земцовская
, по вопросам спонсорства.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.