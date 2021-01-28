https://ria.ru/20210128/klyuchevskiy-1594626397.html

Биография Василия Ключевского

Биография Василия Ключевского

Русский историк Василий Осипович Ключевский родился 28 января (16 января по старому стилю) 1841 года в селе Воскресенском Пензенской губернии (ныне... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T01:37

2021-01-28T01:37

2021-01-28T01:37

василий ключевский

справки

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Русский историк Василий Осипович Ключевский родился 28 января (16 января по старому стилю) 1841 года в селе Воскресенском Пензенской губернии (ныне Воскресеновка Пензенской области) в семье приходского священника.Учился в Пензе в приходском духовном училище, затем в духовном уездном училище и в духовной семинарии, которую оставил на последнем курсе, чтобы в 1861 году поступить на историко-филологический факультет Московского университета, который окончил в 1865 году. Педагогами Ключевского были выдающиеся ученые – языковед Федор Буслаев, историки Сергей Соловьев и Степан Ешевский,доктор римской словесности Павел Леонтьев, философ и правовед Борис Чичерин.Выпускное сочинение Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве" (опубликовано в 1866 году), где он систематизировал и сопоставил четыре десятка посольских отчетов, записок путешественников, писем иностранцев о Руси XV-XVII веков, было отмечено золотой медалью, а сам он оставлен при кафедре "для приготовления к профессорскому званию". В 1871 году Ключевский защитил магистерскую диссертацию "Древнерусские жития святых как исторический источник", изучив не менее пяти тысяч житийных списков и установив время и место их происхождения. Попутно он написал ряд самостоятельных статей и рецензий по истории церкви и русской религиозной мысли. Среди наиболее крупных работ этого периода – "Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае" (1867), "Псковские споры" (1872).В течение десяти лет Василий Ключевский работал над докторской диссертацией "Боярская дума Древней Руси", которую защитил в 1881 году и где подробно исследовал состав и политическую роль московского боярства и бюрократический механизм Московского государства XVI-XVII веков.После защиты магистерской диссертации Ключевский получил право преподавать в высших учебных заведениях. Читал курс всеобщей истории в Александровском военном училище, курс русской истории в Московской духовной академии, на Высших женских курсах, в Училище живописи, ваяния и зодчества.В 1879-1911 годах преподавал в Московском университете. С 1879 года – приват-доцент, с 1883 года – экстраординарный профессор, в 1885-1911 годах – ординарный профессор кафедры истории русской. В 1887-1889 годах – декан историко-филологического факультета, в 1889-1890 годах – помощник ректора университета. Заслуженный профессор Московского университета (1897).Лекции Ключевского были очень популярны среди студентов: он увлекательно рассказывал о любых исторических событиях, приводил неожиданные точки зрения, вовлекал слушателей в дискуссию и отвечал на все вопросы. В аудиторию пытались попасть даже те, у кого занятий профессора не было в расписании, многие занимали места с раннего утра. С 1893 по 1895 год Ключевский преподавал историю сыну императора – Великому князю Георгию Александровичу.В 1893-1905 годах Василий Ключевский председательствовал в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. В 1900 году был избран академиком Академии наук по разряду истории и древностей русских, в 1908 году – почетным академиком по разряду изящной словесности.В первую русскую революцию 1905-1907 годов Ключевский разделял программу кадетов, баллотировался (неудачно) в выборщики в Государственную думу I созыва. Был членом Особого совещания по составления нового Устава о печати, выступал за ликвидацию цензуры. В 1906 году был избран членом Государственного совета от Академии наук и университетов, однако отказался от этой должности, не находя пребывание в ней "достаточно независимым для свободного в интересах дела обсуждения возникающих вопросов государственной жизни". Ключевский стремился к выявлению закономерностей исторического процесса, в основе которого, как он считал, лежат экономические и социокультурные условия. Политическую жизнь, государство Ключевский рассматривал как вторичные факторы, что шло вразрез с господствовавшей тогда моделью. В 1880-1890-е годы Ключевский развил свою концепцию в ряде специальных исследований, посвященных различным сторонам и периодам русской истории: "Русский рубль XVI-XVIII вв. в его отношении к нынешнему" (1884), "Подушная подать и отмена холопства в России" (1885), "Происхождение крепостного права в России" (1885), "История сословий в России" (1886-1887), "Состав представительства на земских соборах Древней Руси" (1890-1892).Ключевским был написан ряд учебных пособий, среди них "Древняя русская история. Курс лекций" (1884), "Древняя русская история: от начала Руси до Смутного времени. Лекции" (1884), " Краткое пособие по русской истории" (1899) и др. В 1897 году ему было поручено составление программы для написания истории Московского университета за истекшие 150 лет. Наиболее известный научный труд Ключевского, получивший всемирное признание – "Курс русской истории" (в пяти частях), над составлением которого ученый трудился более 30 лет, а с 1902 года и до конца жизни готовил к изданию и переизданию. "Курс русской истории" стал первым в русской науке обобщающим историческим трудом, где вместо традиционного последовательного изложения политической ("событийной") истории содержится анализ основных, по мнению Ключевского, проблем русского исторического процесса, попытки обосновать закономерности развития народа, общества, государства."Курс русской истории" Ключевского неоднократно переиздавался и был переведен на многие европейские языки. Ключевский воспитал плеяду отечественных историков, которую часто называют "школой Ключевского": Павел Милюков, Сергей Платонов, Николай Рожков, Михаил Богословский, Александр Кизеветтер, Юрий Готье и др. 25 мая (12 мая по старому стилю) 1911 года Василий Ключевский умер в Москве, похоронен на кладбище Донского монастыря.В 1912 году был выпущен сборник "Характеристики и воспоминания", посвященный памяти Василия Ключевского, где он был назван создателем научной истории России. С 1994 года Российская академия наук присуждает премию имени Ключевского за "большой вклад в области отечественной истории и славяноведения". В 1991 году в Пензе в доме, где будущий историк провел детские и юношеские годы, был открыт музей. В 2008 году там же открыли памятник Василию Ключевскому. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий ключевский, справки