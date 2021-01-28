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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210128/kitay-1594905872.html
В Китае за сутки выявлен 41 новый случай локального заражения COVID-19
В Китае за сутки выявлен 41 новый случай локального заражения COVID-19
В континентальной части Китая за минувшие сутки зафиксировано 54 новых случая заражения COVID-19: 41 локальный и 13 завезенных из-за рубежа. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:27
2021-01-28T10:27
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая за минувшие сутки зафиксировано 54 новых случая заражения COVID-19: 41 локальный и 13 завезенных из-за рубежа. Об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Среди новых случаев локального заражения 28 было выявлено в провинции Хэйлунцзян, 9 - в провинции Цзилинь, 3 - в провинции Хэбэй и один - в провинции Шэньси.
https://ria.ru/20210127/kovidtestirovanie-1594790539.html
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коронавирус covid-19, китай

В Китае за сутки выявлен 41 новый случай локального заражения COVID-19

10:27 28.01.2021
 
© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Arek Rataj
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая за минувшие сутки зафиксировано 54 новых случая заражения COVID-19: 41 локальный и 13 завезенных из-за рубежа.
Об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Среди новых случаев локального заражения 28 было выявлено в провинции Хэйлунцзян, 9 - в провинции Цзилинь, 3 - в провинции Хэбэй и один - в провинции Шэньси.
Мужчина проходит тестирование на коронавирус в общественном центре тестирования в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:27Россия-Китай: Главное
Китай способен проводить более 15 миллионов тестов на COVID-19 в день
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
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