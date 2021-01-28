https://ria.ru/20210128/kitay-1594905872.html

В Китае за сутки выявлен 41 новый случай локального заражения COVID-19

В Китае за сутки выявлен 41 новый случай локального заражения COVID-19

В континентальной части Китая за минувшие сутки зафиксировано 54 новых случая заражения COVID-19: 41 локальный и 13 завезенных из-за рубежа. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:27

2021-01-28T10:27

2021-01-28T10:27

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

китай

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МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая за минувшие сутки зафиксировано 54 новых случая заражения COVID-19: 41 локальный и 13 завезенных из-за рубежа. Об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Среди новых случаев локального заражения 28 было выявлено в провинции Хэйлунцзян, 9 - в провинции Цзилинь, 3 - в провинции Хэбэй и один - в провинции Шэньси.

https://ria.ru/20210127/kovidtestirovanie-1594790539.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай