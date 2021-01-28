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Глава ФАДН получил премию за вклад в сохранение памяти о Холокосте
Глава ФАДН получил премию за вклад в сохранение памяти о Холокосте
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов стал лауреатом премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" за... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:40
2021-01-28T13:40
2021-01-28T16:43
религия и мировоззрение
игорь баринов
новости - религия и мировоззрение
освенцим
российский еврейский конгресс
геликон-опера
ставропольский край
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов стал лауреатом премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" за существенный вклад в сохранение памяти о Холокосте.В среду в Московском музыкальном театре "Геликон-Опера" в День памяти жертв Холокоста состоялся мемориальный вечер. В рамках мероприятия уже третий год подряд прошло вручение особого знака Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемого выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.Мероприятие организовано при поддержке ФАДН."Сегодня мы говорим о чудовищных вещах, о чудовищной истории и трагедии целого народа, которая не может оставить равнодушным ни одного цивилизованного и порядочного человека. Мы должны помнить тех мучеников, которых уже не вернуть, помнить героев, которые спасали. Эта память - она важна не сама по себе, она важна с точки зрения выработки коллективного иммунитета. Этот термин означает эффект сопротивления инфекции среди человеческой популяции. Так вот, эта инфекция, эта зараза больше никогда не должна победить", - сказал Баринов на церемонии вручения.В этом году лауреатом премии "Хранитель памяти" также стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он удостоен особого знака за существенный вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста и подвигах Красной армии при освобождении Аушвица (Освенцима).В прошедшие годы лауреатами премии становились: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, президент Фонда "Холокост" Алла Гербер, освободитель Аушвица Иван Мартынушкин, режиссеры Дмитрий Бертман и Алексей Федорченко.Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210127/kholokost-1594759337.html
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игорь баринов, новости - религия и мировоззрение, освенцим, российский еврейский конгресс, геликон-опера, ставропольский край
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов стал лауреатом премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" за существенный вклад в сохранение памяти о Холокосте.
В среду в Московском музыкальном театре "Геликон-Опера" в День памяти жертв Холокоста состоялся мемориальный вечер. В рамках мероприятия уже третий год подряд прошло вручение особого знака Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", присуждаемого выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.
Мероприятие организовано при поддержке ФАДН.
"Сегодня мы говорим о чудовищных вещах, о чудовищной истории и трагедии целого народа, которая не может оставить равнодушным ни одного цивилизованного и порядочного человека. Мы должны помнить тех мучеников, которых уже не вернуть, помнить героев, которые спасали. Эта память - она важна не сама по себе, она важна с точки зрения выработки коллективного иммунитета. Этот термин означает эффект сопротивления инфекции среди человеческой популяции. Так вот, эта инфекция, эта зараза больше никогда не должна победить", - сказал Баринов на церемонии вручения.
В этом году лауреатом премии "Хранитель памяти" также стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он удостоен особого знака за существенный вклад в сохранение памяти о жертвах Холокоста и подвигах Красной армии при освобождении Аушвица (Освенцима).
В прошедшие годы лауреатами премии становились: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, президент Фонда "Холокост" Алла Гербер, освободитель Аушвица Иван Мартынушкин, режиссеры Дмитрий Бертман и Алексей Федорченко.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.