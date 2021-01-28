https://ria.ru/20210128/khmeymim-1594937947.html
Памятник святому Александру Невскому открыли на базе ВКС России в Сирии
Памятник святому Александру Невскому открыли на базе ВКС России в Сирии
Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Открытие памятника... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:58
2021-01-28T12:58
2021-01-28T12:58
религия и мировоззрение
хмеймим
воздушно-космические силы россии
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
сирия
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 28 янв - РИА Новости. Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Открытие памятника приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, заявил в ходе торжественной церемонии заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин."Сегодня мы отдаем дань памяти выдающемуся военачальнику, святому благоверному великому князю Александру Невскому. Примечательно и, видимо, неспроста этот день совпал с памятной датой в России - Днем снятия блокады Ленинграда. Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как прозорливый и мудрый политик. Он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды, князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительное нашествие кочевников на русские земли и не поддаться на провокации папского престола", - сказал Курочкин.Он также подчеркнул, что Александр Невский не должен оставаться в сознании современных военных лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ как одного из основателей и защитников русской государственности, проявившего себя как на полях сражений, так и в дипломатии, актуален и спустя восемь веков.Памятник работы скульптора Михаила Сердюкова был изготовлен в России и привезен на базу Хмеймим, где установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии. На площади перед храмом, получившей имя прославленного советского военачальника, маршала Константина Рокоссовского, он соседствует с памятником маршалу, который также создал Сердюков.По словам настоятеля храма Пророка Илии, помощника командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерея Михаила (Киселева), символично и то, что памятник Александру Невскому открывается в год, объявленный Русской православной церковью годом почитания этого святого. "Заслуга (Александра Невского - ред.) перед государством, во-первых, очень большая. Во-вторых, он противостоял насилию католической церкви, принятию католической веры. Он принял схиму, вел духовную жизнь. В том числе поэтому почитается как святой", - подчеркнул отец Михаил.
https://ria.ru/20201125/peshkov-1586185402.html
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хмеймим, воздушно-космические силы россии, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сирия
ХМЕЙМИМ (Сирия), 28 янв - РИА Новости. Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Открытие памятника приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, заявил в ходе торжественной церемонии заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.
"Сегодня мы отдаем дань памяти выдающемуся военачальнику, святому благоверному великому князю Александру Невскому. Примечательно и, видимо, неспроста этот день совпал с памятной датой в России - Днем снятия блокады Ленинграда. Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как прозорливый и мудрый политик. Он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды, князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительное нашествие кочевников на русские земли и не поддаться на провокации папского престола", - сказал Курочкин.
Он также подчеркнул, что Александр Невский не должен оставаться в сознании современных военных лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ как одного из основателей и защитников русской государственности, проявившего себя как на полях сражений, так и в дипломатии, актуален и спустя восемь веков.
Памятник работы скульптора Михаила Сердюкова был изготовлен в России и привезен на базу Хмеймим, где установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии. На площади перед храмом, получившей имя прославленного советского военачальника, маршала Константина Рокоссовского, он соседствует с памятником маршалу, который также создал Сердюков.
По словам настоятеля храма Пророка Илии, помощника командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерея Михаила (Киселева), символично и то, что памятник Александру Невскому открывается в год, объявленный Русской православной церковью годом почитания этого святого. "Заслуга (Александра Невского - ред.) перед государством, во-первых, очень большая. Во-вторых, он противостоял насилию католической церкви, принятию католической веры. Он принял схиму, вел духовную жизнь. В том числе поэтому почитается как святой", - подчеркнул отец Михаил.