https://ria.ru/20210128/khmeymim-1594937947.html

Памятник святому Александру Невскому открыли на базе ВКС России в Сирии

Памятник святому Александру Невскому открыли на базе ВКС России в Сирии

Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Открытие памятника... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:58

2021-01-28T12:58

2021-01-28T12:58

религия и мировоззрение

хмеймим

воздушно-космические силы россии

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571605627_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_369b271d58f6a70a24bbfd0e8683957d.jpg

ХМЕЙМИМ (Сирия), 28 янв - РИА Новости. Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Открытие памятника приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, заявил в ходе торжественной церемонии заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин."Сегодня мы отдаем дань памяти выдающемуся военачальнику, святому благоверному великому князю Александру Невскому. Примечательно и, видимо, неспроста этот день совпал с памятной датой в России - Днем снятия блокады Ленинграда. Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как прозорливый и мудрый политик. Он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды, князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительное нашествие кочевников на русские земли и не поддаться на провокации папского престола", - сказал Курочкин.Он также подчеркнул, что Александр Невский не должен оставаться в сознании современных военных лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ как одного из основателей и защитников русской государственности, проявившего себя как на полях сражений, так и в дипломатии, актуален и спустя восемь веков.Памятник работы скульптора Михаила Сердюкова был изготовлен в России и привезен на базу Хмеймим, где установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии. На площади перед храмом, получившей имя прославленного советского военачальника, маршала Константина Рокоссовского, он соседствует с памятником маршалу, который также создал Сердюков.По словам настоятеля храма Пророка Илии, помощника командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерея Михаила (Киселева), символично и то, что памятник Александру Невскому открывается в год, объявленный Русской православной церковью годом почитания этого святого. "Заслуга (Александра Невского - ред.) перед государством, во-первых, очень большая. Во-вторых, он противостоял насилию католической церкви, принятию католической веры. Он принял схиму, вел духовную жизнь. В том числе поэтому почитается как святой", - подчеркнул отец Михаил.

https://ria.ru/20201125/peshkov-1586185402.html

https://ria.ru/20200804/1575331880.html

хмеймим

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хмеймим, воздушно-космические силы россии, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сирия